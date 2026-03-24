تعليم جنوب سيناء يعلن نتائج مسابقتي "أمهر صوت" و"أمهر عازف" الرمضانية

كتب : رضا السيد

05:48 م 24/03/2026
    الفائزين في المسابقة
    الفائزة في مسابقة أمهر صوت
    مديرة المديرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن نتيجة تحكيم المسابقة الرمضانية للتربية الموسيقية " أمهر صوت" و "أمهر عازف" للعام الدراسي 2025-2026، التي أقيمت تحت رعاية الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، واشراف سامي الجندي، مدير الشئون التنفيذية.

وقالت أماني سامي، موجه عام التربية الموسيقية بديوان المديرية، إن الطالبة هنا هاشم محم، بمدرسة جمال عبد الناصر الاعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء، حصلت على المركز الأول على مستوى المديرية والتصعيد للتصفية على مستوى الجمهورية في مسابقة " أمهر صوت "، والتي كانت تحت إشراف وتدريب أمال ذكى عمر، معلمة الموسيقى بالمدرسة، بينما حصلت الطالبة كنزي عمرو السيد، بالمدرسة المصرية اليابانية بالطور على المركز الثاني على مستوى المديرية، وكانت تحت إشراف وتدريب أسماء خالد، معلم التربية الموسيقية بالمدرسة .

وفى مسابقة "أمهر عازف"، أكدت أن الطالبة ليان ناصر أحمد، بمدرسة الشهيد عمرو شكري الاعدادية بنات بطور سيناء، حصلت على المركز الأول على مستوى المديرية والتصعيد للتصفية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف وتدريب رشدي حسن إسماعيل، خبير التربية الموسيقية بالمدرسة، بينما حصلت الطالبة يسرا أحمد محمد، بالمدرسة المصرية اليابانية على المركز الثاني.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة وفاء رضا، مدير المديرية، التهنئة للطلاب الفائزين، مؤكدة على أهمية ممارسة الأنشطة التربوية والموسيقية والثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وغيرها، لدورها في تكوين شخصية الطالب، و ابراز المواهب المتنوعة لدى الطلاب، متمنية لهم حصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

جنوب سيناء مديرية التعليم المسابقات الرمضانية التربية الموسيقية

خلفًا للاريجاني.. تعيين محمد باقر أمينًا للأمن القومي الإيراني
