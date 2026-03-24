إعلان

موسم الكروز.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2100 سائح -

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:27 م 24/03/2026 تعديل في 01:32 م
    وصول سفينتين سياحيتين ميناء الإسكندرية
    وصول سفينتين سياحيتين ميناء الإسكندرية
    وصول سفينتين سياحيتين ميناء الإسكندرية
    وصول سفينتين سياحيتين ميناء الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل ميناء الإسكندرية سفينتين سياحيتين على متنهما 2109 راكب في مستهل موسم سياحة الكروز 2026، وذلك في إطار دعم وتنشيط سياحة الكروز، وتعزيز مكانة الموانئ المصرية على خريطة السياحة العالمية.

ورست السفينة السياحية ASTORIA GRANDE على أرصفة محطة الركاب البحرية على متنها 1118 راكبًا، وغادرت عقب زيارة المعالم السياحية بالإسكندرية إلى ميناء إزمير بتركيا.

أما السفينة السياحية الثانية فهي SILVER MUSE وتحمل على متنها 991 راكب، ومن المقرر أن تغادر إلى ميناء بيريوس بدولة اليونان.، عقب انتهاء برنامجها السياحي.

كان في استقبال السفينتين عدد من قيادات هيئة ميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع وزارات النقل والسياحة والداخلية والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الهيئة حرصت على تأمين دخول وخروج السفينتين ومرافقتهما منذ وصولهما وحتى تراكيهما على الأرصفة من خلال القاطرات ولنشات الإرشاد، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لضمان انتظام وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وأضاف أنه جرى استقبال الركاب من خلال الإدارة العامة لحركة الركاب، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، بما يتيح لهم الاستمتاع ببرامجهم السياحية لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية بمدينة الإسكندرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء الإسكندرية سفن سياحية سياحة الكروز سياح اليونان تركيا

