لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين إثر مشاجرة بين طرفين بمنطقة بنجر السكر ببرج العرب غربي الإسكندرية، وذلك بسبب خلاف على قطعة أرض.

بلاغ بوجود مشاجرة في بنجر السكر

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين بمنطقة بنجر السكر، ووجود غريق ومصابين.

تحرك رجال الأمن والإنقاذ النهري

انتقلت قوات الشرطة رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لمنع تجدد المشاجرة.

وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلاف على قطعة أرض بالمنطقة المشار إليه، ما أسفر عن مصرع الشاب "عبد الغفار.ض.ب" وإصابة اثنين آخرين.

العثور على الجثمان في الترعة

تم نقل المصابين إلى المستشفى في حالة حرجة وجرى وضعهما في العناية المركزة، لتلقي العلاج اللازم، فيما نجحت قوات الإنقاذ النهري في العثور على جثمان المجني عليه.

شهود عيان يروون تفاصيل الجريمة

ووفقًا لشهود عيان، تعدي بعض الأشخاص على المجني عليهم الثلاثة بالضرب أثناء تواجدهم في قطعة الأرض المشار إليها، وعقب ذلك حملوا المجني عليه وألقوه في الترعة وفروا هاربين.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.