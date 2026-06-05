أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، زيارة مفاجئة إلى مدينة جمصة، ظهر خلالها بين رواد الشاطئ والمصطافين، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد الشاطئ والكورنيش

بدأ المحافظ جولته بتفقد الكورنيش والممشى، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمدينة، بما يضمن تهيئة مناخ مناسب لاستقبال الزوار.

متابعة الخدمات الميدانية

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور حسين مغربي، نائب المحافظ، والدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مدينة جمصة، حيث شملت الزيارة عددًا من الشوارع والحدائق ومستوى الخدمات على الشاطئ.

توجيهات مشددة على الانضباط والنظافة

أكد محافظ الدقهلية ضرورة تواجد سيارات الإسعاف بالشاطئ بشكل دائم، مع رفع كفاءة فرق الإنقاذ وحسن تعاملها مع المصطافين، إلى جانب الالتزام بالزي الرسمي.

وشدد على منع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين، مع رفعها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

دعم الاستثمار والسياحة

كما تفقد المحافظ عددًا من المنتجعات السياحية، وأشاد بمستوى الإنشاءات والتصميمات، مؤكدًا أنها تمثل إضافة سياحية واستثمارية مهمة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.

لقاء المواطنين بعد صلاة الجمعة

وكان المحافظ قد أدى صلاة الجمعة بمدينة جمصة، حيث التقى المواطنين عقب الصلاة واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا حرصه على تلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.