محافظ أسوان: لا تهاون في إزالة التعديات والتعامل الفوري مع أي مخالفات

كتب : إيهاب عمران

11:21 ص 24/03/2026
    بودر يقوم بإزالة مبنى مخالف
    حملة ازالات بمنطقة الناصرية
    إزالة مبنى مخالف
    حملة مكبرة لازالة التعديات
    ازالة مخزن مخالف لتخزين المواد البترولية
    نائب محافظ أسوان يقود حملة لازالة التعديات

تواصل أسوان جهودها المكثفة في التصدي لظاهرة التعديات على أراضي الدولة، من خلال حملات يومية موسعة تستهدف المخالفات المستحدثة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على مقدراتها ومنع أي تعدٍ جديد.

تعليمات حاسمة بعدم التهاون

أكد عمرو لاشين أن هناك توجيهات مشددة بعدم التهاون في إزالة أي تعديات، خاصة التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، والتي تتيح متابعة لحظية لأي مخالفات في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات بشكل يومي لتحقيق الردع العام.

وأوضح أن التعامل مع هذه المخالفات يتم بحزم، حيث يتم إحالة المتعدين إلى النيابة العسكرية بشكل مستمر، في إطار تطبيق القانون بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة.

إزالة 36 حالة تعدٍ في حملة مكبرة

وفي هذا السياق، قاد أسامة رزق، يرافقه اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، حملة موسعة استهدفت مناطق الناصرية الجبل والشيخ عادل بحي الصداقة الجديدة، وأسفرت عن إزالة 36 حالة تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت 6420 مترًا مربعًا.

ضبط مخزن مواد بترولية مخالف

وشملت أعمال الحملة إزالة أحد المخازن المخالفة، والذي كان يُستخدم في تخزين المواد البترولية مثل السولار والبنزين بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تنسيق أمني وتنفيذي كامل

وشارك في تنفيذ الحملة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، من بينهم اللواء أيمن شلبي مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد صلاح الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، إلى جانب نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، مدعومين بالمعدات الثقيلة، ما ساهم في تنفيذ الإزالات بكفاءة وسرعة.

استمرار الحملات للحفاظ على حقوق الدولة

وتؤكد محافظة أسوان استمرار هذه الحملات بشكل مكثف، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، وتحقيق الانضباط الكامل في ملف أراضي الدولة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"
مدارس

طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"
إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (صور)
أخبار المحافظات

إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (صور)
قانون البناء.. تعرف على طريقة تحديد الأدوار العلوية وشروطها
أخبار مصر

قانون البناء.. تعرف على طريقة تحديد الأدوار العلوية وشروطها
أصوات رعد شديدة ونشاط الصواعق الهابطة.. حالة الطقس خلال 48 ساعة
أخبار مصر

أصوات رعد شديدة ونشاط الصواعق الهابطة.. حالة الطقس خلال 48 ساعة
زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر
أخبار السيارات

زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر

