تواصل أسوان جهودها المكثفة في التصدي لظاهرة التعديات على أراضي الدولة، من خلال حملات يومية موسعة تستهدف المخالفات المستحدثة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على مقدراتها ومنع أي تعدٍ جديد.

تعليمات حاسمة بعدم التهاون

أكد عمرو لاشين أن هناك توجيهات مشددة بعدم التهاون في إزالة أي تعديات، خاصة التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، والتي تتيح متابعة لحظية لأي مخالفات في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات بشكل يومي لتحقيق الردع العام.

وأوضح أن التعامل مع هذه المخالفات يتم بحزم، حيث يتم إحالة المتعدين إلى النيابة العسكرية بشكل مستمر، في إطار تطبيق القانون بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة.

إزالة 36 حالة تعدٍ في حملة مكبرة

وفي هذا السياق، قاد أسامة رزق، يرافقه اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، حملة موسعة استهدفت مناطق الناصرية الجبل والشيخ عادل بحي الصداقة الجديدة، وأسفرت عن إزالة 36 حالة تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت 6420 مترًا مربعًا.

ضبط مخزن مواد بترولية مخالف

وشملت أعمال الحملة إزالة أحد المخازن المخالفة، والذي كان يُستخدم في تخزين المواد البترولية مثل السولار والبنزين بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تنسيق أمني وتنفيذي كامل

وشارك في تنفيذ الحملة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، من بينهم اللواء أيمن شلبي مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد صلاح الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، إلى جانب نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، مدعومين بالمعدات الثقيلة، ما ساهم في تنفيذ الإزالات بكفاءة وسرعة.

استمرار الحملات للحفاظ على حقوق الدولة

وتؤكد محافظة أسوان استمرار هذه الحملات بشكل مكثف، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، وتحقيق الانضباط الكامل في ملف أراضي الدولة.