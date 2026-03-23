تمكنت حملة مشتركة في مركز الرياض بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، من ضبط مجزر غير حكومي، وغير مرخص تجرى فيه أعمال ذبح ماشية، وفقًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

كانت حملة مشكلة ضمت كل من الدكتور إيهاب عباس، مدير إدارة تموين الرياض، والدكتور نسيم هاشم، مدير الإدارة البيطرية، والدكتورة نشوي السيد، ومحمد مرعي القائم بأعمال مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين الرياض توجهت إلى الأسواق في نطاق مركز ومدينة الرياض لضبط المخالفين.

نجحت الحملة في ضبط مجزر غير حكومي، وغير مرخص كائن بأحد العمارات السكنية بمدينة الرياض، تجرى فيه أعمال ذبح حيوانات مريضة مرفوض ذبحها في المجازر الحكومية، ولحوم يشتبه أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، ووجود أختام على غير الحقيقة.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد ذبيحتين كبيرتين، وذبيحة عجل صغير فيما جرى التحفظ عليها في إحدى الثلاجات فيما أوصى الطب البيطرى في تقريره بالإعدام الكلى للحيوانات نظرًا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وظهور عليها علامات التلف، وتغيير فى خواصها الطبيعية.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.