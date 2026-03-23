ضبط مجزر غير مرخص في حملة بكفر الشيخ - صور

كتب : إسلام عمار

11:18 م 23/03/2026
    اللحوم الفاسدة
    المذبوحات
    خلال التحفظ على احدى الذبائح
    خلال حمل المذبوحات
    خلال حمل المذبوحات
    خلال ضبط المجزر في الرياض
    المجزر المخالف
    خلال ضبط المجزر
    خلال ضبط المجزر
    أثناء ضبط المجزر

تمكنت حملة مشتركة في مركز الرياض بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، من ضبط مجزر غير حكومي، وغير مرخص تجرى فيه أعمال ذبح ماشية، وفقًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.
كانت حملة مشكلة ضمت كل من الدكتور إيهاب عباس، مدير إدارة تموين الرياض، والدكتور نسيم هاشم، مدير الإدارة البيطرية، والدكتورة نشوي السيد، ومحمد مرعي القائم بأعمال مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين الرياض توجهت إلى الأسواق في نطاق مركز ومدينة الرياض لضبط المخالفين.

نجحت الحملة في ضبط مجزر غير حكومي، وغير مرخص كائن بأحد العمارات السكنية بمدينة الرياض، تجرى فيه أعمال ذبح حيوانات مريضة مرفوض ذبحها في المجازر الحكومية، ولحوم يشتبه أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، ووجود أختام على غير الحقيقة.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد ذبيحتين كبيرتين، وذبيحة عجل صغير فيما جرى التحفظ عليها في إحدى الثلاجات فيما أوصى الطب البيطرى في تقريره بالإعدام الكلى للحيوانات نظرًا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وظهور عليها علامات التلف، وتغيير فى خواصها الطبيعية.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كفر الشيخ الرياض التموين الطب البيطري مجزر غير حكومي مجلس مدينة الرياض إدارة تموين الرياض إدارة الرياض البيطرية

قبل "السلم والثعبان: لعب عيال".. أفلام عالمية قدمت فكرة الـ "Break- Up"
بعد انضمامه للمرة الأولى.. التوأم يستقبلان هيثم حسن بمعسكر الفراعنة
إعلام عبري: أمريكا حددت لإسرائيل موعد إنهاء الحرب على إيران
بعد اتصاله بـ"ترامب".. نتنياهو يستدعي قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)

