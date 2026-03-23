إزالة تعديات على 8 أفدنة في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

12:35 م 23/03/2026

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تنفيذ حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز الخارجة، بعد رصد حالات استيلاء جرت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في خطوة تستهدف فرض الانضباط ومنع استغلال فترات الإجازات في التعدي على الأراضي والمنشآت العامة.

تفاصيل الحملة

وقال محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، إن الحملة أسفرت عن إزالة مبنى جرى إنشاؤه دون ترخيص بقرية جناح على مساحة 20 مترًا مربعًا جنوب مدينة الخارجة، إلى جانب إزالة التعديات على 8 أفدنة بقرية الشركة 43 شمال مدينة الخارجة، وهي من الحالات التي جرى رصدها خلال إجازة العيد.

وأضاف نائب المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لم تكتفِ بإزالة التعديات، بل جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بما يضمن التعامل القانوني الكامل مع أي محاولة جديدة للمساس بأملاك الدولة أو فرض أمر واقع على الأراضي المملوكة للدولة.

رفع الطوارئ ومنع تكرار المخالفات

وأكد كجك رفع حالة الطوارئ بكافة مرافق الخدمات في الوادي الجديد، مع التنبيه على الوحدات القروية بضرورة الرصد الفوري لأي تعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الحال، خاصة داخل مركز الخارجة والمناطق التابعة له، لمنع استغلال إجازة العيد أو أي عطلات رسمية في تنفيذ مخالفات جديدة.

الوادي الجديد أملاك الدولة مركز الخارجة إزالة التعديات إجازة العيد

