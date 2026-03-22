سيطرت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على حريق نشب بأحد أكشاك بيع حلوى الأطفال بمساكن بنك الإسكان، مما تسبب في تفحم الكشك بالكامل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحرك عاجل بقيادة رئيس الحي

وقاد فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، جهود التعامل مع الحريق، حيث تواجد بموقع الحدث فور تلقي البلاغ، وتابع الموقف لحظة بلحظة، موجّهًا بتفعيل خطة الطوارئ والتنسيق الفوري بين الجهات المعنية.

مشاركة الحماية المدنية والشرطة

وشاركت قوات الحماية المدنية وقسم شرطة الضواحي، إلى جانب إدارة الكوارث والأزمات بالحي، في السيطرة على الحريق، حيث تبين أن السبب يعود إلى ماس كهربائي.

التأكيد على معايير السلامة

وأكد رئيس الحي التزام حي الضواحي بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيدا بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية وجهود جميع المشاركين في احتواء الحريق.