"الوفد" ينتقد إطلالة أحمد سعد..ويؤكد: "الحرية لا تنفصل عن المسؤولية"

أكد الدكتور عماد زكي، المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي شحاتة، أن الحزب يتابع بقلق بالغ ما آلت إليه بعض المظاهر الفنية التي تسعى إلى إثارة الجدل على حساب القيم والتقاليد الراسخة في المجتمع المصري، وكان آخرها الإطلالة المثيرة للجدل التي ظهر بها المطرب أحمد سعد خلال إحدى حفلاته الأخيرة، والتي أثارت موجة واسعة من الانتقادات والاستياء بين قطاعات كبيرة من الرأي العام المصري.

تعليق حزب الوفد على إطلالة أحمد سعد

وقال "زكي" في بيان رسمي أصدره حزب الوفد منذ قليل، إن الوفد منذ نشأته قبل ما يزيد على مائة عام، وهو يرى الفن بكافة صوره من كلمة وشعر وثقافة وأدب وسينما ومسرح، هو حضارة وتراث ورسالة تساهم في رفع الوعي والترويج للقيم والمبادئ والمثل العليا.

وأشار إلى أن مصر، بلد الأزهر الشريف، وحاضنة الحضارة العربية والإسلامية، قامت عبر تاريخها على منظومة من القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تُمجّد الاعتدال والوقار وتحترم صورة الرجل المصري بما تمثله من شهامة ورجولة ومسؤولية، ومن ثم فإن الترويج لأنماط ومظاهر غريبة عن وجدان المجتمع المصري لا يمكن اعتباره مجرد حرية شخصية أو حرية إبداع عندما يتحول إلى نموذج يُقدَّم للشباب ويُسوَّق باعتباره مثلاً للنجاح والشهرة.

وتابع "زكي": إذ نؤمن بحرية الإبداع والفن، فإننا نؤكد أن الحرية لا تنفصل عن المسؤولية، وأن الفنان يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال الجديدة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والفكرية والتآمر على القيم الأخلاقية والسلوكية التي هي عماد قوة واستقرار المجتمعات.

وأشار "زكي" إلى أن الرجولة المصرية لم تكن يومًا مظهرًا عابرًا أو موضة مؤقتة، بل كانت ولا تزال عنوانًا للقوة الممزوجة بالاحترام، والالتزام بالقيم، والاعتزاز بالهوية الوطنية، ومن المؤسف أن تنشغل بعض النماذج الفنية بالسعي وراء لفت الأنظار عبر مظاهر مستفزة بدلاً من تقديم فن راقٍ يليق بتاريخ مصر ومكانتها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوفد الدكتور السيد البدوي شحاتة، أن حزب الوفد يدعو جميع الرموز العامة والفنانين والمؤثرين إلى احترام الخصوصية الثقافية للمجتمع المصري، والحفاظ على الصورة التي تعكس قيمه الأصيلة، بعيدًا عن تقليد الظواهر الدخيلة التي لا تنسجم مع طبيعة الشخصية المصرية ولا مع مكانة مصر كدولة رائدة في الثقافة والفنون.

وأختتم "زكي" بيانه قائلا: "حفظ الله مصر، وحفظ هويتها وقيمها الأصيلة".

إطلالة مثيرة للفنان أحمد سعد

وكان الفنان أحمد سعد لفت الأنظار خلال ظهوره مؤخراً بإطلالة غير تقليدية، بعدما ظهر وهو يضع "خرز" وإكسسوارات معدنية داخل لحيته، وهو اللوك الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع غرابة الفكرة بالنسبة للجمهور العربي. كما ظهر في مناسبة أخرى بـ"ضفيرة شعر" والتي اعتبرها البعض أنه يقلد النساء.

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