أعلنت وزارة الصحة والسكان تحقيق تقدم كبير في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة للتدخلات الجراحية الحرجة، مؤكدة الانتهاء من إجراء 3 ملايين و236 ألفًا و256 عملية جراحية منذ إطلاق المبادرة في يوليو 2018.

الصحة: 393 ألف اتصال عبر الخط الساخن للمبادرة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الخط الساخن المخصص للمبادرة استقبل منذ بدء تشغيله 393 ألفًا و625 اتصالًا من المرضى، في إطار تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية وتسجيل الحالات المستحقة للتدخلات الجراحية.

وأضاف أن عدد الحالات التي تمت متابعتها خلال الفترة من أول يوليو 2023 وحتى أول يونيو 2024 بلغ 365 ألفًا و795 حالة، وذلك ضمن منظومة المتابعة المستمرة لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية للمستفيدين.

الصحة: المبادرة تشمل عددًا كبيرًا من التدخلات الجراحية الحرجة

أوضح المتحدث الرسمي أن المبادرة تغطي مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، تشمل جراحات القلب والعظام والرمد والأورام، بالإضافة إلى قسطرة القلب والقسطرة المخية وجراحات المخ والأعصاب وزراعة الكلى والكبد وزراعة القوقعة والقساطر الطرفية.

وأشار إلى أن المرضى يتم توزيعهم بشكل مركزي على المستشفيات المشاركة في المبادرة وفقًا للطاقة الاستيعابية المتاحة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

الصحة: الخدمات تقدم مجانًا بالكامل للمرضى

أكدت وزارة الصحة أن جميع الخدمات المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية تتم دون تحميل المرضى أي أعباء مالية، حيث يحصل المستفيدون على التدخلات الجراحية والعلاجية مجانًا بالكامل، في إطار جهود الدولة لتخفيف المعاناة عن المواطنين، خاصة غير القادرين، وضمان إجراء العمليات الحرجة والعاجلة بأعلى معايير الجودة.

رئيس التأمين الصحي: تطوير المستشفيات ورفع كفاءة الكوادر الطبية مستمر

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، مستشار وزير الصحة لشؤون المبادرة ورئيس هيئة التأمين الصحي، استمرار العمل على رفع كفاءة المستشفيات المشاركة من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمرة للأطقم الطبية، إلى جانب دعم المنشآت الصحية بالأجهزة والتقنيات الحديثة.

وأوضح أن الوزارة تواصل تطوير النظام الإلكتروني المميكن الخاص بالمبادرة، بما يسهم في تسهيل متابعة بيانات المرضى وسرعة تحويل الحالات بين الجهات الصحية المختلفة وفقًا للسعة الاستيعابية لكل مستشفى، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة.