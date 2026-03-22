تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، لتقلبات جوية جوية مفاجئة حيث غطت الغيوم والسحب سماء المدينة وتعالت أصوات الرعد أعقبها تساقط أمطار غزيرة على المدينة.

تقلبات جوية وأمطار غزيرة

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت لتقلبات جوية مفاجأة، وغطت السحب سماء المدينة وتعالت أصوات الرعد في السماء، وأعقبها تساقط أمطار غزيرة جدا، وتساقط تجمعات المياه من أعلى قمم الجبال على هيئة شلالات غزيرة، وهذه المياه تجمعت تحت سفح الجبال لتكون سيول خفيفة، مؤكدا أن مياه السيول تسير في مجراها الطبيعي نحو البحيرات والسدود الصناعية التي جرى إنشاؤها للحد من مخاطر السيول، وتخزين المياه للاستفادة منها في أغراض الزراعة.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الفرحة تعم مواطني المدينة، كون هذه الأمطار تمثل مصدر للخير والرزق لهم، كونها تقوم بتغذية الخزان الجوفي للمدينة مما يسهم في الزراعة، وزيادة منسوب مياه الآبار التي يعتمد عليها الأهالي في أغراض الشرب.

خطة الطوارئ

وأوضح أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ ، مؤكدًا أن جميع الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة مفتوحة وحركة المرور تسير فيها بشكل طبيعي، وجرى التواصل مع كل دليل بدوي للتأكيد على السائحين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، واتباع تعليمات الدليل حفاظا على سلامتهم.

كما أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحفظة، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع تداعيات تقلبات الطقس السيء التي تتعرض له بعض مدن المحافظة، وتفعيل غرف الطوارئ الفرعية بالمدن للتواصل على مدار الساعة والوقوف على الوضع أول بأول، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة.

مراجعة تطهير مخرات السيول

وأشار إلى أنه جرى مراجعة تطهير مجرى السيول مع رؤساء. المدن عبر الشبكة الفيديو كونفرانس ، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ.



وكانت مدينة طور سيناء، تعرضت صباح اليوم، لتساقط أمطار خفيفة، دون أن تسفر عن أي تجمعات مائية، كما تشهد كافة مدن المحافظة أجواء غائمة.