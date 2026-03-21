أجرت الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية خطة مرور خلال اليومين الأول والثاني من عيد الفطر شملت مختلف الإدارات والوحدات الصحية والمنشآت الخدمية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل الوزارة، أن فرق الإدارة العامة للطب الوقائي قامت بالمرور على 81 منشأة صحية للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والإدارية، وتوافر الأدوية والمستلزمات، وانتظام تقديم الخدمات الوقائية بكفاءة.

متابعة مراكز العقر والتطعيمات

شملت الحملات متابعة أعمال مراكز العقر والتطعيمات، مثل مركز العقر بمستشفى حميات المنصورة، والإدارة الصحية بالسنبلاوين، ومركز العقر بمستشفى السنبلاوين العام، بالإضافة إلى مكتب صحة السنبلاوين، لضمان الانضباط الإداري وانتظام تقديم الخدمات.

تقديم تطعيمات لحديثي الولادة

سجلت الإدارة خلال الحملات تقديم 157 جرعة ميلاد و119 جرعة صفرية، كما تم تسجيل 11 مولودًا و87 حالة وفاة، إلى جانب تقديم 238 جرعة لقاح مضاد لمرض السعار، لتعزيز جهود الوقاية وحماية المواطنين.

المرور على محطات المياه ونقاط تجمع القمامة

في مجال صحة البيئة، كثفت الفرق المرور الميداني على محطات مياه الشرب والصرف الصحي، الحدائق، ونقاط تجمع القمامة.

- إدارة الجمالية: المرور على محطة مياه الجمالية الكبرى، حديقة توشكي، ونقاط تجمع القمامة.

- إدارة تمي الأمديد: متابعة محطة تنقية مياه الشرب بتاج العز.

- إدارة المنزلة: المرور على مرفق مياه النسايمة ومحطة الصرف الصحي.

- إدارة أجا: متابعة مستوى النظافة العامة وحديقة الطفل.

- إدارة ميت غمر: المرور على سلخانة ميت يعيش وحديقة عرابي، وإزالة 4 نقاط تجمع قمامة.

- إدارة السنبلاوين: المرور على مرفق السنبلاوين الجديد ومحطة مياه الوبورات، وسحب عينات حقلية، وإزالة 4 نقاط تجمع قمامة.

خطة متكاملة للالتزام بالمعايير الصحية

وأكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للمتابعة المستمرة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية ورفع كفاءة الخدمات الوقائية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، أن تكثيف المرور على المنشآت الصحية والبيئية يهدف إلى تحقيق أعلى درجات السلامة وضمان جودة الخدمات، مع الاستجابة الفورية لأي ملاحظات ميدانية.