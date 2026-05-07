باكستان ترحب باحتمال اتفاق أمريكي إيراني وتتمسك بسرية الوساطة

كتب : وكالات

10:20 ص 07/05/2026

وزارة الخارجية الباكستانية

أعلنت الخارجية الباكستانية ترحيبها بالأنباء التي تتحدث عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بالحفاظ على سرية جهود الوساطة الجارية بين الطرفين.

وأكدت الخارجية أن باكستان، بصفتها وسيطا، لا يمكنها الكشف عن تفاصيل تتعلق بالمفاوضات أو الترتيبات المرتبطة بالاتفاق المحتمل، مشددة على أهمية الحفاظ على ثقة الجانبين.

وأوضحت أنها لا تملك معلومات بشأن المكان الذي قد يتم فيه توقيع أي اتفاق بين واشنطن وطهران، لكنها اعتبرت أن استضافة إسلام آباد لمثل هذه الخطوة سيكون مصدر فخر بالنسبة لها.

وأضافت الخارجية الباكستانية أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مدى قرب أو بعد الطرفين عن التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أنها أبدت تفاؤلها بإمكانية إحراز تقدم في المسار التفاوضي.

