مشايخ البدو الحكوميين يهدون محافظ جنوب سيناء العباءة السيناوية

كتب : رضا السيد

05:16 م 21/03/2026
    جانب من لقاء المحافظ
    المشايخ الحكوميين
    المحافظ يرتدي العباءة
    لقاء المحافظ بالمشايخ
    مشايخ البدو

استقبل الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، عددًا من مشايخ البدو الحكوميين على مستوى مدن المحافظة، وذلك في لقاء ودي جاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفي إطار حرصه على تعزيز التواصل المستمر مع القيادات المجتمعية.

المحافظ يشيد بدو المشايخ في دعم الاستقرار

ورحب المحافظ بالمشايخ، مقدمًا لهم التهنئة بعيد الفطر، ومتمنيًا دوام التوفيق والسداد للجميع، ومشيدًا بالدور الهام الذي يقوم به المشايخ الحكوميون في دعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز روح الترابط بين أبناء المحافظة.

استمرار قنوات التواصل

وأكد المحافظ على أهمية استمرار قنوات التواصل والتنسيق الدائم بينه وبين المشايخ في مختلف مدن المحافظة بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم جهود التنمية، والحفاظ على النسيج المجتمعي.

المشايخ يؤكدون الدعم لجهود المحافظة

ومن جانبهم، أعرب المشايخ عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة، وحرصهم على التعاون المستمر لما فيه صالح أبناء جنوب سيناء،

إهداء المحافظ عباءة سيناوية

وفى نهاية اللقاء قام المشايخ والعواقل بإهداء محافظ جنوب سيناء "العباءة السيناوية"، الرمز البدوى الأصيل الذى يعبر عن كامل التقدير لدورة الكبير في قيادة مسيرة التنمية على أرض المحافظة.

جنوب سيناء المشايخ الحكوميين عيد الفطر مشايخ البدو

