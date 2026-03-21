وجه اللواء دكتور هشام الشيمي، سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتسببين في وجود مخزن مخلفات وسط الكتلة السكنية بحي باغوص الراقي بمدينة الفيوم، والذي كاد أن يتسبب في كارثة بيئية وإنسانية لولا جهود قوات الأمن التي قادها اللواء عبد الله فليفل، نائب مدير أمن الفيوم، واللواء أحمد عبيد، مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد خضر، مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان".

كانت منطقة باغوص بمدينة الفيوم شهدت حالة من القلق والرعب استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، بعد أن تحولت المنطقة إلى ساحة معركة مع النيران، حيث شب حريق هائل اندلع فجأة في مخزن ضخم لمخلفات الخردة، مساحته حوالي 1200 مترٍ، ليرسم لوحة مرعبة من الدخان الأسود الذي غطى سماء المدينة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي بسبب وجود موقع الحريق وسط الكتلة السكنية المكتظة بالعمارات والأبراج عالية الارتفاع.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن مخلفات بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم. انتقل على رأس فريق من قوات الحماية المدنية مكون من 10 سيارات إطفاء حيث جرى إخماد النيران والتي استمرت لفترة طويلة.

وقاد العميد محمد ماجد، مدير إدارة الحماية المدنية، عمليات الإطفاء والتبريد بنفسه، ورافقه 5 سيارات إسعاف.

وفي ملحمة بطولية، اخترقت قوات الحماية المدنية "مخزن الموت" الذي يضم بداخله مئات الأطنان من مخلفات المصانع، والبلاستيك والكرتون، إلى جانب قطع من الحديد الخردة، حيث جرت السيطرة على "التنين" الأسود.

وكشف الدكتور جمال السيد بكلية الزراعة والمقيم بجوار منطقة الحريق ،أن رجال الحماية المدنية خاضوا ملحمة بطولية خاصة وأن الأدخنة الكثيفة والحرارة المنبعثة من الخردة المشتعلة جعلت من عملية الاقتحام مهمة شاقة.

اعتمدت قوات الحماية المدنية على تقسيم الفرق لتطويق المخزن من أربع جهات، مع التبريد المستمر الذي استمر لحوالي ثلاث ساعات لمنع تجدد اشتعال النيران تحت ركام المعادن.

التهمت النيران محتويات المخزن بالكامل، دون وقوع خسائر في الأرواح. وألقى الرائد شريف فارس، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، القبض على صاحب الأرض ومؤجر المخزن.

وكشف مصدر أمني أن سبب الحريق يرجع إلى قيام أحد الأشخاص بإلقاء "صاروخ" ألعاب نارية على المخزن، مما أدى إلى اشتعال النيران، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تتولى التحقيق.