أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف المنحة التموينية الإضافية للأسر المستحقة، مؤكدة أن كل بطاقة تموين مستفيدة يحق لها الحصول على الدعم الإضافي 4 مرات، بقيمة 400 جنيه سلع في كل مرة، على أن يتم صرف الدفعة الرابعة والأخيرة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

التموين: "صرف 400 جنيه دعمًا إضافيًا للأسر المستحقة"

أكدت الوزارة أن صرف المنحة يتم وفق الضوابط المعمول بها داخل منظومة التموين، من خلال منافذ بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية، دون إجراء أي تغييرات جديدة على نظام صرف السلع التموينية أو آليات الدعم الحالية.

"ضخ كميات كبيرة من السلع" بالمنافذ التموينية

في السياق نفسه، تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية داخل المنافذ التموينية بمختلف المحافظات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم الإضافي حتى يوليو المقبل.

الوزارة: "صرف المنحة متاح مع توافر السلع"

أوضحت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم صرف قيمة المنحة في أي وقت تتوافر فيه السلع داخل المنفذ التمويني، في إطار التيسير على المواطنين وضمان انتظام عمليات الصرف دون تكدسات.

"غرفة عمليات" لمتابعة توافر السلع على مدار الساعة

شددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة يوميًا، لمتابعة توافر السلع وانتظام عمليات الصرف داخل مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات تتابع بشكل لحظي توريد السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والأرز والزيوت والمكرونة، إلى المخازن والمنافذ التموينية، لضمان عدم وجود أي نقص أو تأخير في عمليات صرف الدعم للمواطنين.

"40 ألف منفذ" لصرف الدعم الإضافي بالمحافظات

أشارت الوزارة إلى أن صرف المنحة الحكومية يتم من خلال نحو 40 ألف منفذ متنوع، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع «جمعيتي» وبقالي التموين وفروع «كاري أون»، بما يضمن سهولة وصول الدعم للمستفيدين بجميع أنحاء الجمهورية.

وزارة التموين: "قائمة رسمية للسلع المتاحة"

وفقًا للقرار الوزاري الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشمل قائمة السلع المتاحة للصرف ضمن المنحة الإضافية عددًا من السلع الأساسية، أبرزها السكر والأرز والزيت والمكرونة.

وتتضمن القائمة صرف 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو، و3 كيلو أرز بسعر 25 جنيهًا للكيلو، إلى جانب 3 زجاجات زيت وزن 700 مللي بسعر 54 جنيهًا للزجاجة، و6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 9.25 جنيه للعبوة.