العثور على جثة عامل مذبوح داخل أرض زراعية بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:18 ص 21/03/2026

جثة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة، جهودها، لكشف غموض العثور على جثة عامل، ملقاة بأرض زراعية، بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

بلاغ بالعثور على جثة داخل أرض زراعية
تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد تلقي بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شخص، بأرض زراعية، بناحية عزبة أبو زينة، بدائرة المركز.

تفاصيل الجثة والإصابات
انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة خميس ي ت ف، 60 عام، عامل، ومقيم عزبة أبو زينة.ط، وبمناظرة الجثة، تبين وجود جروح طعنية بالصدر والظهر، وجرح ذبحي بالرقبة.

جهود مكثفة لكشف ملابسات الواقعة
كلفت الأجهزة الأمنية، فريق البحث الجنائي، بسرعة التحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها، وتحديد مرتكبيها.

قرارات النيابة العامة
جرى إخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، وانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة، والأداة المستخدمة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جثة إيتاي البارود جريمة قتل أمن البحيرة

الحرب على إيران.. هل تدفع النفط لـ200 دولار وتقود العالم لـ"الركود"؟
شئون عربية و دولية

الحرب على إيران.. هل تدفع النفط لـ200 دولار وتقود العالم لـ"الركود"؟
"لاعب الفريق السابق".. مصدر يكشف سبب إيقاف القيد الـ13 لنادي الزمالك
مصر تطالب بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من سوريا
سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: ترتيب المخاطر الإسرائيلي يبدأ بإيران ثم مصر
إيران تهدد الإمارات بضرب "رأس الخيمة": سنرد بقوة إذا استُهدفت جزرنا

