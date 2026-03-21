سرعة الرياح 40 كم/ساعة.. بيان تحذيري من محافظة الإسكندرية عن ثاني أيام العيد (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

03:13 ص 21/03/2026

أعلنت محافظة الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدٍ السبت - ثاني أيام عيد الفطر - والتي تشير لتعرض الثغر لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورياح بسرعة 40 كم/ ساعة.

تمركز ميداني وتأمين إجازة العيد

وكلف المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالتواجد ميدانيًا ومكثفًا بمناطق التمركز الحيوية على مدار الساعة.

وأكد عطية أن العمل مستمر بكامل طاقته خلال إجازة عيد الفطر لضمان انسيابية المرور وتصريف أي تجمعات لمياه الأمطار فورًا، بما يضمن عدم تعكير صفو احتفالات المواطنين بالعيد.

متابعة تقنية عبر "مركز السيطرة الوطني"

وأشار المهندس أيمن عطية إلى ضرورة المتابعة لحظيًا عبر "مركز السيطرة بالشبكة الوطنية" وغرفة عمليات المحافظة، لسرعة استقبال البلاغات الطارئة.

كما وجه الفرق الفنية بمراجعة كفاءة الشنايش وجاهزية طلمبات الرفع في "المناطق الساخنة" والمحاور الرئيسية، لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي متغيرات جوية.

إرشادات السلامة العامة للمواطنين

ووجهت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة، وتجنب السير بجانب اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة المتهالكة خلال فترة نشاط الرياح.

كما ناشدت المحافظة رواد الشواطئ بالحذر نظرا لاضطراب حالة البحر، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مؤكدة استقبال البلاغات عبر الخط الساخن 114.

موجة طقس متقلب ورياح طقس الإسكندرية عيد الفطر 2026 محافظ الإسكندرية

احذر هذه الأطعمة ترفع الكوليسترول.. والبيض "قنبلة" القلب
احذر هذه الأطعمة ترفع الكوليسترول.. والبيض "قنبلة" القلب
سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: ترتيب المخاطر الإسرائيلي يبدأ بإيران ثم مصر
سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: ترتيب المخاطر الإسرائيلي يبدأ بإيران ثم مصر
طقس ثاني أيام عيد الفطر.. استمرار حالة عدم الاستقرار وأمطار تصل إلى القاهرة
طقس ثاني أيام عيد الفطر.. استمرار حالة عدم الاستقرار وأمطار تصل إلى القاهرة
إيران تهدد الإمارات بضرب "رأس الخيمة": سنرد بقوة إذا استُهدفت جزرنا
إيران تهدد الإمارات بضرب "رأس الخيمة": سنرد بقوة إذا استُهدفت جزرنا
مأساة في المنوفية.. أب يلحق بطفليه بحادث تسرب غاز بالمنوفية
مأساة في المنوفية.. أب يلحق بطفليه بحادث تسرب غاز بالمنوفية

