شهدت قرية البستان بمحافظة دمياط حادثًا مأساويًا في أول أيام عيد الفطر، حيث ارتفع عدد ضحايا سقوط عربة كارو داخل إحدى الترع إلى 5 أطفال، بعد أن أعلن في البداية عن وفاة 4 منهم.

وجاءت أسماء الضحايا: هناء محمد البيلي موافي، 10 سنوات، ياسمين وليد عبد الباسط، 10 سنوات، جنة محمد علي، 10 سنوات، ملك صلاح محمد حامد، 12 سنة، هنا محمد رزق، 10 سنوات

وأُصيب كل من: ساندي محمد مجدي، 10 سنوات، مازن محمد رباح، 21 سنة

وذكرت المصادر أن العربة كانت تقل عددًا من الأطفال قبل أن تسقط في الترعة، ما أدى إلى غرقهم على الفور.

وفور وقوع الحادث، انتقلت فرق الإنقاذ والأهالي إلى موقع الواقعة، حيث جرى انتشال الضحايا ونقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، بينما فتحت الجهات المعنية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

وأشاد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بجهود فرق هيئة الإسعاف المصرية، تحت إشراف الدكتور محمد وجدي، مدير فرع الإسعاف بالغربية، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة تعكس الجاهزية التامة لتأمين المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر، ضمن الخطة الشاملة لتأمين صلاة العيد والمناسبات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكانت فرق الإسعاف قد تعاملت في نفس اليوم مع حالة ولادة طارئة لسيدة تبلغ من العمر 23 عامًا داخل توك توك بشارع البحر بمدينة طنطا، حيث تم نقلها بسرعة إلى المستشفى ضمن خطة الانتشار الحر لضمان سلامة المواطنين.