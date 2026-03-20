لقي شابان مصرعهما متأثرين بإصابتهما إثر سقوطهما من القطار على شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، أثناء عودتهما من السفر لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك مع أسرتهما.

إخطار أمني بالواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج إخطارًا بسقوط شخصين من القطار خلف كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدائرة القسم. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة الشابين في الحال.

أسماء الضحايا

وكشفت التحريات عن هوية الضحايا، وهما المدثر حسين خليفة 19 عامًا، ونور أشرف الديب 19 عامًا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.