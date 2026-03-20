"كانوا جايين يعيدوا".. مصرع شابين بسوهاج بعد سقوطهما من القطار

كتب : عمار عبدالواحد

05:56 م 20/03/2026

لقي شابان مصرعهما متأثرين بإصابتهما إثر سقوطهما من القطار على شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، أثناء عودتهما من السفر لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك مع أسرتهما.

إخطار أمني بالواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج إخطارًا بسقوط شخصين من القطار خلف كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدائرة القسم. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة الشابين في الحال.

أسماء الضحايا

وكشفت التحريات عن هوية الضحايا، وهما المدثر حسين خليفة 19 عامًا، ونور أشرف الديب 19 عامًا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
حوادث وقضايا

"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
شئون عربية و دولية

الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
مأساة أول أيام العيد.. وفاة 4 أطفال إثر سقوط عربة كارو بترعة في دمياط
أخبار المحافظات

مأساة أول أيام العيد.. وفاة 4 أطفال إثر سقوط عربة كارو بترعة في دمياط
"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
نصائح طبية

"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية
شئون عربية و دولية

حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية

