إعلان

فسحة العيد تتحول لمأساة.. مصرع شاب وإصابة آخر في حادث ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

02:45 م 20/03/2026

حادث دراجة بخارية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحولت فسحة عيد الفطر إلى مأساة، بعدما لقي شاب بمحافظة بورسعيد مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوطهما من دراجة بخارية على طريق غرب بورسعيد بالقرب من المطار، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

تفاصيل الحادث المؤلم

استقبل مستشفى الزهور جثمان شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، يدعى محمد مصطفى محمد رجب، نتيجة سقوطه من على دراجة بخارية، كما استقبل المستشفى المصاب فوزي جابر فوزي أحمد، 18 عامًا، مصابًا بجرح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم في نفس الحادث

نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات

تم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان