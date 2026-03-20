محافظ أسوان يوزع العيدية وكروت تحمل تهنئة السيسي بالعيد

كتب : إيهاب عمران

01:29 م 20/03/2026
    محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الفطر ويوزع العيدية على الأطفال (1)
    صلاة العيد بمسجد النصر
    محافظ أسوان يهنأ المواطنين بالعيد
    محافظ أسوان يعطى عيدية لطفل صغير
    محافظ أسوان يؤدى صلاة العيد
    محافظ أسوان يعطى عيدية لطفلة صغيرة
    محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الفطر ويوزع العيدية على الأطفال (5)
    محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الفطر ويوزع العيدية على الأطفال (4)
    محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الفطر ويوزع العيدية على الأطفال (6)
    محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الفطر ويوزع العيدية على الأطفال (7)
    محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الفطر ويوزع العيدية على الأطفال (8)
    محافظ أسوان يوزع العيدية على الأطفال
    محافظ أسوان يوزع هدايا على الأطفال
    محافظ أسوان يوزع هدايا للاطفال
    محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الفطر ويوزع العيدية على الأطفال (3)

أدى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر على كورنيش النيل، ضمن 2265 مسجدًا و53 ساحة مفتوحة للصلاة على مستوى المدن والمراكز بالمحافظة.

وعقب الصلاة، قام المحافظ بتوزيع كروت ملونة تحمل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الهدايا والعيدية للأطفال، والتقط الصور التذكارية معهم وأسرهم، ما أضفى جوًا من البهجة والسرور على كورنيش النيل أمام المسجد.

وأكد المحافظ خلال الفعاليات تقديم تهنئة أهالي أسوان للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربين عن فرحتهم بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية.

كما شدد على رفع حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية استعدادًا لأيام العيد، لضمان انتظام المرافق والخدمات العامة، مع متابعة احتفالات المواطنين من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان الاستجابة السريعة لأي شكاوى أو طوارئ.

