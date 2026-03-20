من صلاة العيد إلى المستشفى.. محافظ الإسكندرية يزور "أطفال الأنفوشي" لتهنئتهم بالعيد

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:10 ص 20/03/2026
    محافظ الإسكندرية في مستشفى أطفال الأنفوشي
    محافظ الإسكندرية يزور مستشفى أطفال الأنفوشي ١
    محافظ الإسكندرية يزور مستشفى أطفال الأنفوشي ٢
    محافظ الإسكندرية يزور مستشفى أطفال الأنفوشي ٤
    محافظ الإسكندرية يزور مستشفى أطفال الأنفوشي ٣
    محافظ الإسكندرية يزور مستشفى أطفال الأنفوشي ٥
    محافظ الإسكندرية يزور مستشفى أطفال الأنفوشي ٧
    محافظ الإسكندرية يزور مستشفى أطفال الأنفوشي ٦
    محافظ الإسكندرية يزور مستشفى أطفال الأنفوشي ٩
    محافظ الإسكندرية يزور مستشفى أطفال الأنفوشي ١٠
    محافظ الإسكندرية يزور مستشفى أطفال الأنفوشي ١١

زار المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، مستشفى أطفال الأنفوشي بنطاق حي الجمرك، وذلك عقب أداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك مباشرة، لمشاركة الأطفال المرضى فرحة العيد وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم ولأسرهم.

الاطمئنان على الأطفال المرضى وتقديم الهدايا لهم

وتفقد محافظ الإسكندرية أقسام المستشفى وغرف إقامة الأطفال للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية، متمنيًا لهم الشفاء عاجلًا، وحرص على تقديم الهدايا لهم في أول أيام العيد.

وحرص عطية على التحدث مع أهالي المرضى والاستماع لمتطلباتهم، مؤكدًا أن التواجد بجانب الأطفال في هذه الأوقات يمثل دعمًا نفسيًا وضروريًا لتعزيز رحلة علاجهم، ومشددًا على تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لكافة الحالات دون استثناء.

تقدير الأطقم الطبية وجاهزية القطاع الصحي

وأشاد المحافظ بجهود الأطقم الطبية وهيئة التمريض المتواجدين في نوبتجيات العيد، مثمنًا دورهم في تقديم الخدمات العلاجية بإخلاصٍ وتفانٍ على مدار الساعة.

وأشار المهندس أيمن عطية إلى أن المحافظة تضع تطوير المنظومة الصحية في مقدمة أولوياتها، مع السعي دائمًا لتوفير الإمكانات اللازمة لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية لخدمة المواطنين بشكل إيجابيًا وفعالًا.

جاءت الزيارة بحضور اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد، واللواء وليد منصور، رئيس حي الجمرك.

وتفقد المحافظ والوفد المرافق له انتظام العمل بمركز السيطرة وغرف العمليات المرتبطة بالخدمات الطبية، لضمان استمرارية تقديم الخدمة بتميز خلال فترة إجازة العيد.

مستشفى أطفال الأنفوشي محافظ الاسكندرية أيمن عطية عيد الفطر 2026

