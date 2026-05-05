إغلاق البيت الأبيض.. بعد إطلاق النار على شخص قرب نصب واشنطن التذكاري

كتب : وكالات

01:11 ص 05/05/2026

الشرطة الأمريكية

أعلنت الخدمة السرية الأمريكية عن إطلاق النار على شخص من قبل قوات إنفاذ القانون يوم الاثنين بالقرب من نصب واشنطن التذكاري.
وقالت الخدمة السرية، في بيان نقلته وكالة أسوشيتد برس، إن أحد الأشخاص أُطلق عليه النار من قبل قوات إنفاذ القانون بالقرب من المنطقة الواقعة عند شارع 15 وشارع الاستقلال، دون أن تعرف على الفور حالته أو الظروف المحيطة بالحادث.
وحثت الخدمة السرية المواطنين الأمريكيين على تجنب المنطقة، حيث استجابت فرق الطوارئ لإطلاق النار الذي وقع على مقربة من البيت الأبيض.
في وقت كان فيه الرئيس دونالد ترامب يعقد فعالية خاصة بالشركات الصغيرة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تم إغلاق البيت الأبيض لفترة وجيزة بينما كانت السلطات الأمريكية تحقق في الحادث.
ووفقا للوكالة الأمريكية، قامت الخدمة السرية بإدخال الصحفيين الموجودين في الخارج إلى غرفة الإحاطة الإعلامية، في حين واصل ترامب فعاليته دون انقطاع.

