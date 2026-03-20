جولة محافظ الإسكندرية عقب صلاة عيد الفطر بمسجد "المرسي أبو العباس" (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

08:56 ص 20/03/2026
    جولة محافظ الإسكندرية
أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة بشوارع المحافظة عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، بمسجد "المرسي أبو العباس" بنطاق حي الجمرك، وسط مشاركة حاشدة من المواطنين الذين امتلأت بهم ساحات المسجد في أجواء سادتها البهجة والسرور.

تهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري

ووجه محافظ الإسكندرية التهنئة بالعيد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العيد، كما قدم التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية.

حضور رسمي وقيادي

شهد أداء الصلاة حضور رفيعًا من قيادات المحافظة، ضم الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد صلاح، السكرتير العام المساعد.

كما حضر اللقاء الشيخ محمد سعد العش، وكيل وزارة الأوقاف، جمال عمار، مدير مديرية التموين، واللواء وليد منصور، رئيس حي الجمرك، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

