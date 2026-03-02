ضبط فتاة بتهمة قتل طفلتها خنقًا بشبرا الخيمة

كتب - أسامة علاء الدين:

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد بوصول طفلة رضيعة إلى مستشفى النيل جثة هامدة وبها آثار خنق.

وأخطر اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، فورًا المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

الانتقال الأمني وفحص الجثة

تحرك ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة تعود لطفلة تبلغ من العمر نحو شهر ونصف، وتظهر عليها آثار خنق واضحة، ما أثار الشبهة الجنائية حول الواقعة.

التحريات تكشف هوية المتهمة

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة والدة الطفلة، المدعوة آلاء، 17 عامًا، ومقيمة بمساكن حجازي في دائرة القسم.

وأوضحت التحقيقات أن الدافع كان ظروفها الاجتماعية وخوفها من الفضيحة، حيث أقدمت على التخلص من طفلتها.

ضبط المتهمة والتحقيقات الجارية

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بما يتوافق مع ما ورد في التحريات.

وتم التحفظ على جثة الطفلة بمستشفى النيل تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، كما جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.