ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أول اجتماع رسمي للمجلس التنفيذي عقب توليه مهام منصبه، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والخدمية، وذلك في إطار متابعة سير العمل التنفيذي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة على مستوى المحافظة.

شهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، وممثلي شركات المرافق.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، وأعضاء المجلس التنفيذي، وأهالي محافظة أسيوط، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء.

رفع درجة الاستعداد القصوى خلال العيد

ووجه اللواء محمد علوان برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر، مع تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ أو بلاغات.

تشديد على مواجهة التعديات ومتابعة الخدمات

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل الحاسم معها، إلى جانب التأكد من جاهزية المستشفيات، والعبارات النهرية، والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسواق والأسعار.

النظافة وصلاة العيد وترشيد الكهرباء

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتجهيز ساحات صلاة العيد بالتعاون مع مديرية الأوقاف، فضلًا عن متابعة مواقف السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، مع التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت الحكومية والخدمية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، حيث شدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتحقيق الانضباط الإداري، وتعظيم موارد الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على قبول التبرعات المادية والعينية المقدمة من بعض الجهات والمواطنين لصالح صندوق الخدمة بالمحافظة وصناديق النظافة بالمراكز والمدن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيهها للغرض المخصص لها، تقديرًا لدور المشاركة المجتمعية في دعم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.