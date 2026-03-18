نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في ضبط المتهم بإنهاء حياة جدته داخل منزلها بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور، في واقعة أثارت حالة من الغضب والصدمة بين الأهالي.

إخطار أمني وانتقال قوة من الشرطة

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر إخطارًا يفيد مقتل سيدة مسنة داخل منزلها بعد تعرضها لعدة طعنات متفرقة بالجسد، وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وفرضت كردونًا أمنيًا حول المكان مع بدء أعمال الفحص والتحري.

التحريات تكشف المتهم

وكشفت التحريات الأولية تورط حفيد المجني عليها في ارتكاب الجريمة، حيث حددت الأجهزة الأمنية هويته ونجحت في ضبطه خلال وقت قصير واقتياده إلى ديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيقات لكشف ملابسات الحادث

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة المصرية التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.