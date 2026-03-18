جريمة سبك الضحاك.. ضبط المتهم بإنهاء حياة جدته في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:21 م 18/03/2026

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في ضبط المتهم بإنهاء حياة جدته داخل منزلها بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور، في واقعة أثارت حالة من الغضب والصدمة بين الأهالي.

إخطار أمني وانتقال قوة من الشرطة

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر إخطارًا يفيد مقتل سيدة مسنة داخل منزلها بعد تعرضها لعدة طعنات متفرقة بالجسد، وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وفرضت كردونًا أمنيًا حول المكان مع بدء أعمال الفحص والتحري.

التحريات تكشف المتهم

وكشفت التحريات الأولية تورط حفيد المجني عليها في ارتكاب الجريمة، حيث حددت الأجهزة الأمنية هويته ونجحت في ضبطه خلال وقت قصير واقتياده إلى ديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيقات لكشف ملابسات الحادث

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة المصرية التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
شئون عربية و دولية

بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مصراوى TV

فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
الخارجية: تهديد الملاحة في البحر الأحمر يتجاوز تأثيره على دول المنطقة
شئون عربية و دولية

الخارجية: تهديد الملاحة في البحر الأحمر يتجاوز تأثيره على دول المنطقة

وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
أخبار مصر

وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مصراوى TV

فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟

