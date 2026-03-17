أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية صباح اليوم داخل موقف سيارات بنها العمومي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، ولمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود الأسبوع الماضي.

تشديد على وضع الاستيكرات:

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة وضع الملصقات (الاستيكرات) على الزجاج الأمامي والخلفي لكافة سيارات الأجرة، موضحًا التعريفة المحددة لكل خط سير، مع منع خروج أي سيارة من الموقف دون وجود هذه الملصقات، لضمان عدم استغلال الركاب.

مراجعة اللوحات الإرشادية:

كما تفقد مداخل ومخارج الموقف للتأكد من وجود البنرات واللوحات الإرشادية التي توضح التعريفة الرسمية لكافة الخطوط، موجهاً بتكثيف الرقابة والمتابعة الدورية من الجهات التنفيذية والأمنية لضبط أي مخالفات.

حوار مباشر مع السائقين والمواطنين:

وأجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع السائقين والمواطنين داخل الموقف، استمع خلاله إلى مشكلاتهم، موجهاً بسرعة دراستها والعمل على حلها بما يحقق انتظام العمل وتحسين مستوى الخدمة.

تشكيل لجنة لمراجعة التعريفة:

ووجّه بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد، لمراجعة تعريفة الأجرة بشكل دقيق، بما يحقق التوازن بين مصلحة السائقين وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

تحذير من التلاعب بالتعريفة:

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية، محذرًا من أي تلاعب أو زيادة غير قانونية، مشددًا على تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية على المخالفين.

تخصيص رقم للشكاوى:

وناشد المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية، والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم المخصص لتلقي الشكاوى على مدار الساعة: 01515169917، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات.

مرافقة قيادات تنفيذية:

ورافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، بينهم وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، ورضا عويس مدير مشروع المواقف، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والعقيد ياسر قنصل مدير إدارة مرور بنها.