استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمكتبه بمجلس مدينة شبرا الخيمة، سعادة السفير إلخان بولوخوف، سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، في لقاء ودّي تناول آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتعليمي بين الجانبين.

وأكد السفير على العلاقات التاريخية بين القليوبية ومحافظة "أبشرون" الأذربيجانية، مشيدًا بالتطور الاستراتيجي للعلاقات الثنائية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد زيارة الرئيس التاريخية لباكو عام 2023.

التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعرب السفير عن رغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون مع مصر، مع طرح فرص استثمارية في قطاعي:

- صناعة الأسمنت، حيث أبدى أحد كبار المستثمرين الأذربيجانيين اهتمامه بإنشاء مشروعات في مصر.

- صناعة الدواء، مع اقتراح تبادل الخبرات بين مصانع مصرية وأذربيجانية وفتح أسواق جديدة.

دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية

أعلن السفير استعداد بلاده لدعم مكتبة جمعية الهلال الأحمر المصري بحديقة "عفلة" بالقناطر الخيرية وتطويرها، فيما أكد المحافظ أن القناطر الخيرية تمثل رمز التعاون بين البلدين من خلال "حديقة الصداقة".

التعاون التعليمي والثقافي

تطرق اللقاء أيضًا إلى التعاون بين جامعة بنها وأذربيجان في تعليم اللغة الأذربيجانية، بما يفتح فرصًا للتبادل العلمي بين الطلاب والباحثين، مع تعزيز الحركة السياحية الأذربيجانية نحو مصر.

ختام اللقاء وتبادل الهدايا

اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على استمرار التنسيق لتبادل الأنشطة الصناعية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة، حيث قدّم المحافظ درع المحافظة للسفير تقديرًا لجهوده.

ووجه السفير دعوة للمحافظ لزيارة أذربيجان، مشيدًا بالإنجازات التنموية غير المسبوقة في مصر.