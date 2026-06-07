تداولت جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام، صباح اليوم، صورًا زُعم أنها تخص امتحان مادة الهندسة الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية داخل اللجان بمحافظة القليوبية.

وجاء تداول الصور بعد مرور دقائق من بدء الامتحان وتوزيع أوراق الأسئلة على الطلاب داخل اللجان.

من جانبها، بدأت غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية المختصة متابعة وفحص الصور المتداولة، للتحقق من مدى صحتها ومطابقتها للامتحان الفعلي.

وتعمل غرف العمليات على تتبع مصدر الصور وتحديد هوية ناشرها ومصورها حال ثبوت صحتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة وفقًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.