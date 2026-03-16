مبادرة رمضانية بكفر الشيخ.. خمسيني يوزع هدايا على أطفال قريته يوميًا (صور)

كتب : إسلام عمار

05:33 م 16/03/2026
    تسليم جائزة لطفل
    استلام هدية من كامل
    تسليم كتاب ديني لشاب
    تسليم كتاب ديني لطفل
    خلال منح طفلتين هدية
    خلال تسليمه جائزة لطفله
    فرحة استلام هدية
    كامل يمنح الاطفال هدية
    لقطة مع الاطفال
    منح هدية لطفلة
    هدية كتاب قرآن

بات كامل البيطار، الخمسيني من أبناء قرية شباس الملح بمركز دسوق في كفر الشيخ، واحدًا من الوجوه المحببة لدى الأطفال، الذين ينتظرون قدومه يوميًا خلال أيام شهر رمضان. وتحول حضوره إلى لحظة فرح صغيرة تضيف الدفء والبهجة لأجواء الشهر الكريم.

مبادرة إنسانية مستمرة منذ 5 سنوات

قبل موعد الإفطار بساعات، يتجول كامل بين شوارع القرية حاملاً الهدايا البسيطة التي ينتظرها الأطفال بشغف، في مشهد يعكس روح التكافل والبهجة الرمضانية. وتعد هذه المبادرة تقليدًا سنويًا مستمرًا منذ خمس سنوات.

الهدايا البسيطة ذات الأثر الكبير

تتضمن هداياه ألعاب الأطفال، ميداليات رمزية، وكتب دينية مبسطة تتناول قصص الأنبياء وبعض أجزاء القرآن الكريم مثل "جزء عم"، في محاولة منه لربط الأطفال بأجواء الشهر الكريم وتعزيز القيم الدينية لديهم.

فرحة الأطفال ودافع الاستمرار

أكد كامل البيطار لـ"مصراوي" أن حبه للأطفال هو الدافع الرئيسي لاستمرار المبادرة، مشيرًا إلى أنه يجد سعادته الحقيقية في رؤية البهجة على وجوه الأطفال أثناء حصولهم على الهدايا.

دعم المتبرعين واستمرار التقليد الرمضاني

وأشار "كامل" إلى أن الهدايا تُوفّر بدعم من عدد من المتبرعين الذين يعرفون جهوده السنوية، مؤكدًا استمرار المبادرة بفضل مساهمتهم، لتصبح تقليدًا رمضانيًا ينتظره أطفال القرية كل عام.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لاعب نادي الزمالك.. تعرف على ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

لاعب نادي الزمالك.. تعرف على ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
مؤلف "الست موناليزا" يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ
دراما و تليفزيون

مؤلف "الست موناليزا" يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ
البنوك والعقارات يقودان التراجع.. انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات
اقتصاد

البنوك والعقارات يقودان التراجع.. انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات
ترامب: جزيرة خارك الإيرانية خرجت من الخدمة ويمكننا تدمير محطات الكهرباء
شئون عربية و دولية

ترامب: جزيرة خارك الإيرانية خرجت من الخدمة ويمكننا تدمير محطات الكهرباء
ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
أخبار و تقارير

ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يكرم الفائزين في الموسم الأول من "دولة التلاوة"
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026