بات كامل البيطار، الخمسيني من أبناء قرية شباس الملح بمركز دسوق في كفر الشيخ، واحدًا من الوجوه المحببة لدى الأطفال، الذين ينتظرون قدومه يوميًا خلال أيام شهر رمضان. وتحول حضوره إلى لحظة فرح صغيرة تضيف الدفء والبهجة لأجواء الشهر الكريم.

مبادرة إنسانية مستمرة منذ 5 سنوات

قبل موعد الإفطار بساعات، يتجول كامل بين شوارع القرية حاملاً الهدايا البسيطة التي ينتظرها الأطفال بشغف، في مشهد يعكس روح التكافل والبهجة الرمضانية. وتعد هذه المبادرة تقليدًا سنويًا مستمرًا منذ خمس سنوات.

الهدايا البسيطة ذات الأثر الكبير

تتضمن هداياه ألعاب الأطفال، ميداليات رمزية، وكتب دينية مبسطة تتناول قصص الأنبياء وبعض أجزاء القرآن الكريم مثل "جزء عم"، في محاولة منه لربط الأطفال بأجواء الشهر الكريم وتعزيز القيم الدينية لديهم.

فرحة الأطفال ودافع الاستمرار

أكد كامل البيطار لـ"مصراوي" أن حبه للأطفال هو الدافع الرئيسي لاستمرار المبادرة، مشيرًا إلى أنه يجد سعادته الحقيقية في رؤية البهجة على وجوه الأطفال أثناء حصولهم على الهدايا.

دعم المتبرعين واستمرار التقليد الرمضاني

وأشار "كامل" إلى أن الهدايا تُوفّر بدعم من عدد من المتبرعين الذين يعرفون جهوده السنوية، مؤكدًا استمرار المبادرة بفضل مساهمتهم، لتصبح تقليدًا رمضانيًا ينتظره أطفال القرية كل عام.