استقبلت المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، عددًا من الأفواج السياحية متعددة الجنسيات، في إطار الزيارات السياحية التي تشهدها المحافظة للتعرف على أبرز معالمها التاريخية والأثرية.

وضمت الوفود سائحين من روسيا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإنجلترا وهولندا وأستراليا وإيطاليا، حيث حرصوا على زيارة عدد من المواقع الأثرية البارزة بالمحافظة.

زيارة تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن

وشملت الزيارات عددًا من أهم المناطق الأثرية في المنيا، من بينها تل العمارنة وبني حسن وتونا الجبل والأشمونين، والتي تعد من أبرز المقاصد السياحية التي تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة.

إشادة بالمقومات السياحية لمحافظة المنيا

وأعلنت محافظة المنيا أن السائحين أعربوا عن إعجابهم بما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وتاريخية متميزة، تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

كما أبدى الزوار تقديرهم لحفاوة الاستقبال التي لاقوها، إلى جانب الأجواء الآمنة والمستقرة، مؤكدين أن زيارتهم لمحافظة المنيا تمثل تجربة سياحية مميزة تضيف إلى برنامجهم السياحي داخل مصر.