شهد الطريق المؤدي إلى مطار أسوان الدولي تنفيذ أعمال رفع وإزالة الرمال المتراكمة على جانبيه، وذلك عقب العاصفة الترابية التي تعرضت لها محافظة أسوان أمس، والتي أدت إلى تراكم كميات من الرمال على عدد من الطرق الحيوية بالمحافظة.

وجاءت الأعمال التي نفذتها المنطقة العاشرة للطرق والكباري برئاسة المهندس عيد كرومر، في إطار التحرك السريع للتعامل مع تداعيات التقلبات الجوية، والعمل على إعادة الطريق إلى حالته الطبيعية لضمان استمرار الحركة المرورية دون معوقات.

مواجهة آثار التقلبات الجوية

باشرت فرق العمل التابعة للمنطقة العاشرة أعمالها فور استقرار الأحوال الجوية، حيث تم الدفع بالمعدات والآليات اللازمة لإزالة الرمال التي تراكمت نتيجة العاصفة الترابية، خاصة على الطريق الممتد حتى مدخل مطار أسوان الدولي.

ويُعد هذا الطريق من المحاور الحيوية المهمة داخل المحافظة، نظراً لاعتماده من قبل الأتوبيسات وسيارات الأجرة والمركبات الخاصة المتجهة إلى المطار أو القادمة منه، ما يستدعي الحفاظ على جاهزيته واستمرارية الحركة عليه دون أي عوائق.

إزالة الرمال وإعادة تأهيل الطريق

وشملت الأعمال جرد ورفع كميات الرمال المتراكمة على جانبي الطريق، إلى جانب إعادة تهيئة الطريق بما يضمن سلامة الحركة المرورية وانسيابها بصورة طبيعية. كما هدفت هذه الإجراءات إلى الحفاظ على كفاءة الطريق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين المترددين على المطار.

وأكدت الجهات المنفذة أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطة الصيانة الدورية والاستجابة السريعة لأي ظروف طارئة قد تؤثر على كفاءة الطرق أو تعيق الحركة المرورية داخل المحافظة.

متابعة ميدانية للأعمال

وجرت الأعمال تحت متابعة محمد ممدوح معاون محافظ أسوان للمتابعة الميدانية، حيث تم تفقد مراحل تنفيذ إزالة الرمال والتأكد من الانتهاء من كافة الأعمال بالشكل المطلوب.

وتهدف هذه المتابعة إلى ضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية الكاملة على الطريق المؤدي إلى مطار أسوان الدولي، ويواكب الزيادة المستمرة في حركة المركبات على هذا المحور الحيوي.