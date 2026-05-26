إيران تعلن إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية واستهداف مقاتلة F-35

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية واستهداف مقاتلة F-35 بالنيران بعد دخولهم المجال الجوي الإيراني في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وبحسب ما أوردته وكالة مهر الإيرانية، أكد الحرس الثوري في بيان له رصد وتعقب طائرة مسيّرة من طراز MQ-9، وطائرة مسيّرة من طراز RQ-4، بالإضافة إلى طائرة من طراز F-35، محذرا من أي انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب الجيش الأمريكي، مشدداً على أن حق الرد المتبادل بالنسبة له "مشروع وحتمي".

وجاء في بيان الحرس الثوري: "واصل الجيش الأمريكي، مغامراته التدخلية في منطقة الخليج وسلوكياته العدائية، حيث دخل المجال الجوي الإيراني. وعلى إثر عمليات رصد استخباراتية دقيقة، تمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري من تحديد طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 وإسقاطها".

كما تم استهداف وإطلاق النار على طائرة مسيّرة من طراز RQ-4 ومقاتلة من طراز F-35، ما أجبرهما على الفرار والخروج من الأجواء الإيرانية، حسب بيان الحرس الثوري الإيراني.

