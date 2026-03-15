دفعوا بأوناش لرفعها.. سقوط سيارة نقل في مصرف أبو خليفة بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:54 ص 15/03/2026

انقلبت سيارة نقل على طريق مصرف أبو خليفة بمركز الباجور في محافظة المنوفية، بعد سقوطها داخل مروى مائي بجوار الطريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تفاصيل الحادث

كشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي أن السيارة انحرفت عن الطريق أثناء سيرها، وسقطت في المروى المائي المجاور للطريق، ما أدى إلى انقلابها وحدوث تلفيات بالسيارة، وذلك قبل أذان مغرب أمس السبت.

الدفع بونشين لموقع الحادث

شهد موقع الحادث اليوم الأحد، الدفع بونشين لرفع السيارة النقل من داخل المروى المائي وإعادتها إلى الطريق بعد انقلابها.

لا خسائر بشرية

أكد المصدر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو ضحايا، واقتصرت الخسائر على تلفيات بالسيارة النقل فقط.

إجراءات قانونية

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

