بسبب العاصفة الترابية.. توقف حركة المعديات بالباجور في المنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

03:27 م 14/03/2026
  • عرض 6 صورة
    أثناء تنفيذ قرار تعطيل المعديات
    إخطارات رسمية لأصحاب المعديات
    قرار محافظة المنوفية للواحدات المحلية
    تنفيذ قرارات التوقيف
    ابلاغ أصحاب المعديات بإيقاف العمل

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، وقف حركة المعديات مؤقتًا في بعض المناطق، وذلك بسبب العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية، حرصًا على سلامة المواطنين والأرواح والممتلكات.

وجاء القرار تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وتوجيهات فتحي شلبي، رئيس مركز ومدينة الباجور، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة التقلبات الجوية وحماية المواطنين.

وقف المعديات في منطقتين

وتضمن القرار وقف تشغيل المعديات بشكل مؤقت في كل من عزبة علما ومسجد الخضر، لحين استقرار الأحوال الجوية وتحسن حالة الطقس، وذلك لمنع وقوع أي حوادث محتملة خلال فترة العاصفة الترابية.

تحذير من مخالفة القرار

وأكدت رئاسة المركز أن مسؤولي المعديات سيتحملون المسؤولية القانونية حال مخالفة هذه التعليمات، مشددة على ضرورة الالتزام التام بقرار التوقف حفاظًا على سلامة المواطنين.

متابعة التنفيذ ميدانيًا

ويتم متابعة تنفيذ القرار ميدانيًا من قبل رجب شحاتة، رئيس الوحدة المحلية بقرية مشيرف، للتأكد من الالتزام الكامل به حتى استقرار الأحوال الجوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

