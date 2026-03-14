أعلنت مصادر طبية عن أسماء المصابين الـ11 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنها – شبرا الحر بعد بوابات تحصيل الرسوم، والذي أسفر عن إصابات متفاوتة بين كسور وسحجات وكدمات واشتباهاً في ما بعد الارتجاج.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: مروة عاطف السيد، 39 سنة، القاهرة، مصابة بكدمات بالظهر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتيسير عاطف السيد، 46 سنة، القاهرة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجيهان محي الدين عبد المحسن، 40 سنة، القاهرة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وياسمين راشد قرني، 42 سنة، عزبة النخل، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباهاً كسر بالحوض، ومنى على عبد العال، 24 سنة، حدائق القبة، اشتباه كسر بالترقوة اليمنى، ومنة أنور عبد المحسن، 24 سنة، حدائق القبة، سحجات وكدمات، وأسمهان مدين بكر، 14 سنة، حدائق الأهرام، نزيف بالأذن واشتباه ما بعد الارتجاج، وداليا زغلول شوقي، 70 سنة، حدائق الأهرام، سحجات وكدمات، وهالة ميشيل ناشد، 37 سنة، عزبة النخل، جرح قطعي بالرأس 5 سم، نادر محمد إبراهيم، 59 سنة، عزبة النخل، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وهناء السيد ناجي، 62 سنة، عين شمس، سحجات وكدمات.

نقل المصابين وتدخل الإسعاف

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث بواسطة سيارات الإسعاف.

إعادة الحركة المرورية والتحقيق

تمكنت قوات المرور من رفع الميكروباص المتسبب في الحادث وإزالته من الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها لتفادي أي تعطيل للمسافرين، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث والتأكد من سلا