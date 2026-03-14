إعلان

خلال يوم واحد.. 12 ألف طن بضائع و1800 راكب بموانئ البحر الأحمر

كتب : رضا السيد

02:15 م 14/03/2026

أرشيفية لموانئ البحر الأحمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 12 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة خلال 24 ساعة، إضافة إلى مرور 800 شاحنة و48 سيارة، مع تواجد 8 سفن على الأرصفة. كما بلغ عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر الموانئ 1800 راكب.
حركة الواردات والصادرات
أوضح المركز الإعلامي للهيئة أن حركة الواردات تضمنت 3000 طن بضائع و350 شاحنة و45 سيارة، بينما بلغت حركة الصادرات 9000 طن بضائع و450 شاحنة و3 سيارات، ما يعكس نشاط التجارة البحرية بالمنطقة.

متابعة الملاحة بميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Pan LiLi ودليلة، بينما غادرت أمس نفس السفينتين، في إطار جدول الموانئ المنتظم لمتابعة وصول السفن ومغادرتها.

نشاط ميناء نويبع

شهد ميناء نويبع تداول 4900 طن من البضائع و343 شاحنة عبر رحلات مكوكية للسفن آور، الحسين، نيو عقبة، وآيلة، ما ساهم في تعزيز حركة التجارة ونقل الركاب بين الموانئ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء نويبع ميناء سفاجا الواردات الصادرات الموانئ البحرية

إعلان

إعلان

