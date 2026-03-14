شهدت محافظة أسيوط، اليوم السبت، عاصفة ترابية شديدة غطّت الأجواء بالرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عدد من الطرق، خاصة الصحراوية والمكشوفة، وسط تحذيرات للأهالي بضرورة توخي الحذر أثناء السير في الشوارع.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع موجة من التقلبات الجوية ونشاط الرياح المحملة بالأتربة التي تشهدها عدة محافظات خلال الساعات الحالية.

إصابة 4 أشخاص بعد سقوط شجرة على منزل

وفي سياق متصل، أُصيب 4 أشخاص إثر سقوط شجرة على منزل قديم مكوّن من طابقين ومبني بالطوب اللبن في عزبة حماده بقرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وتلقى وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار أجزاء من المنزل نتيجة سقوط شجرة عليه، ووجود مصابين.

تدخل الحماية المدنية ونقل المصابين

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من استخراج المصابين من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم: كريمة ش. ف. ع. (24 عامًا)، مكة إ. س. (4 سنوات)، إسلام س. م. أ. (28 عامًا)، تمارا إ. س. (عامان)، وجميعهم أصيبوا بكدمات متفرقة بالجسم.

السيطرة على حريق أعلى أسطح 3 منازل

كما تمكنت قوات الحماية المدنية في أسيوط من السيطرة على حريق نشب أعلى أسطح ثلاثة منازل بقرية نجع عبد الرسول، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وفور تلقي البلاغ، تحركت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تبين اشتعال النيران في أسطح المنازل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

إجراءات قانونية بشأن الحوادث

وتم تحرير المحضر اللازم بالوقائع تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

بث مباشر يرصد حالة الطقس في أسيوط

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على فيسبوك بثًا مباشرًا من محافظة أسيوط لرصد حالة الطقس اليوم السبت، في ظل ما تشهده المحافظة من تقلبات جوية تمثلت في ظهور السحب ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

رفع درجة الاستعداد بالمحافظة

وفي السياق ذاته، أعلن محمد علوان محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، تزامنًا مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة عدم الاستقرار الجوي.

تحذيرات من الرياح وانخفاض الرؤية

وأوضح المحافظ أن التنبؤات الجوية تشير إلى نشاط ملحوظ للرياح يصاحبه إثارة للرمال والأتربة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة.

متابعة مستمرة عبر غرف العمليات

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع التنسيق المستمر بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية.

توجيهات لمراجعة الجاهزية

كما وجّه المحافظ إدارات المرور والحماية المدنية والإسعاف وشركات المرافق بمراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ، والتأكد من تثبيت اللوحات الإعلانية وفحص أعمدة الإنارة ومحيط المنشآت الحيوية تحسبًا لأي تأثيرات محتملة نتيجة شدة الرياح.

تحذيرات للمواطنين

وحذّر المحافظ المواطنين من التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو بجوار المباني المتهالكة أثناء نشاط الرياح، داعيًا إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة مع انخفاض محتمل في مستوى الرؤية الأفقية.

توقعات الأرصاد للأيام المقبلة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار التقلبات الجوية خلال الفترة من السبت 14 مارس وحتى الأربعاء 18 مارس 2026، مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح سيستمر بسرعة تتراوح بين 35 و45 كم/س، مثيرًا للرمال والأتربة خاصة في جنوب البلاد وسيناء، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.