محافظ أسوان يطلق مبادرة "أسوان بشبابها أجمل" لتطوير الشوارع والأسواق -فيديو وصور

كتب : إيهاب عمران

09:33 م 13/03/2026
    الشباب يقومون بأعمال النظافة_5
    الشباب يجمعون القمامة من منطقة السيل_4
    الشباب ينظفون منطقة السيل_7
    الشباب ينظفون الشوارع_6
    مبادرة أسوان بشبابها أجمل_10
    محافظ أسوان مع شباب مبادرة أسوان بشبابها أجمل_11
    وضع حويات للقمامة بمنطقة السيل_13
    محافظ أسوان يطلق مبادرة أسوان بشبابها أجمل_12
    انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة أسوان بشبابها أجمل
    انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة أسوان بشبابها أجمل
    تنظيف شارع السوق بمنطقة السيل_9
    المحافظ يتأكد من توفير صناديق القمامة_8

أطلق المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، المرحلة الأولى من مبادرة "أسوان بشبابها أجمل" من منطقة السيل الجديد، والتي استهدفت تجميل وتطوير 7 شوارع فرعية بالإضافة إلى السوق الرئيسي بالمنطقة، وسط أجواء من الحماس والمشاركة المجتمعية الواسعة.

وعلى الرغم من صيام شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة، ضرب شباب أسوان نموذجاً فريداً في العطاء؛ حيث شارك أكثر من 400 شاب وفتاة من مختلف الكيانات الشبابية، ومديرية الشباب والرياضة، والهلال الأحمر، وجمعية المستثمرين، بالإضافة إلى أعضاء برلمان الطفل. واستمر المتطوعون في العمل الميداني لتنظيف المنطقة ورفع كفاءتها وتحويلها إلى واجهة حضارية تليق بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأكد المهندس عمرو لاشين، خلال تواجده الميداني وسط المشاركين، أن الهدف الأساسي من المبادرة هو تعزيز روح التكاتف والتعاون بين أبناء المحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد لإعلاء المصلحة العامة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة هي مجرد بداية سيتم تعميمها لاحقاً على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تستهدف ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، خاصة لدى الشباب باعتبارهم القوة الحقيقية القادرة على إحداث تغيير إيجابي ملموس، قائلاً: "حرصنا على التواجد مع الشباب لتقديم الشكر لهم على جهدهم المشرف، وندعو الأهالي للمشاركة في الحفاظ على ما تحقق، فهدفنا أن تظل أسوان في أبهى صورها أمام أهلها وضيوفها من مختلف دول العالم، بما يتناسب مع مكانتها كواحد من أهم المقاصد السياحية الدولية".

محافظ أسوان مبادرة أسوان بشبابها أجمل منطقة السيل 400 شاب وفتاة

فيديو قد يعجبك



"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي
أخبار وتقارير

"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي
"متتكلموش معانا كتير".. مصطفى الفقي يكشف لأول مرة تفاصيل رسالة نقلها مبارك
مصراوى TV

"متتكلموش معانا كتير".. مصطفى الفقي يكشف لأول مرة تفاصيل رسالة نقلها مبارك
الإمارات ترفض طلب إيران بإغلاق القواعد الأمريكية
شئون عربية و دولية

الإمارات ترفض طلب إيران بإغلاق القواعد الأمريكية
ارتفاع الذهب وصعود الدولار.. الأسواق تترقب انطلاقة الأسبوع الجديد.. (الاقتصاد
أخبار وتقارير

ارتفاع الذهب وصعود الدولار.. الأسواق تترقب انطلاقة الأسبوع الجديد.. (الاقتصاد
"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي