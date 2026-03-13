انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة أسوان بشبابها أجمل

أطلق المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، المرحلة الأولى من مبادرة "أسوان بشبابها أجمل" من منطقة السيل الجديد، والتي استهدفت تجميل وتطوير 7 شوارع فرعية بالإضافة إلى السوق الرئيسي بالمنطقة، وسط أجواء من الحماس والمشاركة المجتمعية الواسعة.

وعلى الرغم من صيام شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة، ضرب شباب أسوان نموذجاً فريداً في العطاء؛ حيث شارك أكثر من 400 شاب وفتاة من مختلف الكيانات الشبابية، ومديرية الشباب والرياضة، والهلال الأحمر، وجمعية المستثمرين، بالإضافة إلى أعضاء برلمان الطفل. واستمر المتطوعون في العمل الميداني لتنظيف المنطقة ورفع كفاءتها وتحويلها إلى واجهة حضارية تليق بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأكد المهندس عمرو لاشين، خلال تواجده الميداني وسط المشاركين، أن الهدف الأساسي من المبادرة هو تعزيز روح التكاتف والتعاون بين أبناء المحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد لإعلاء المصلحة العامة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة هي مجرد بداية سيتم تعميمها لاحقاً على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تستهدف ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، خاصة لدى الشباب باعتبارهم القوة الحقيقية القادرة على إحداث تغيير إيجابي ملموس، قائلاً: "حرصنا على التواجد مع الشباب لتقديم الشكر لهم على جهدهم المشرف، وندعو الأهالي للمشاركة في الحفاظ على ما تحقق، فهدفنا أن تظل أسوان في أبهى صورها أمام أهلها وضيوفها من مختلف دول العالم، بما يتناسب مع مكانتها كواحد من أهم المقاصد السياحية الدولية".