في بيت بسيط داخل قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، كانت الأسرة تستعد للعيد، تجهيزات الكحك والبسكويت على الطاولة، وضحكات خفيفة بين أفراد العائلة، لكن فجأة تحولت الليلة إلى مأساة بعد مقتل الشاب "يوسفي.ش"، 21 عامًا، في مشاجرة مع شاب آخر.

"قال لأهله رايح أجيب سحور"

بحسب رواية الأسرة لموقع مصراوي، خرج يوسف من منزله قرابة الساعة 12:30 صباح الجمعة، بعدما أخبر أسرته أنه ذاهب لإحضار سحور لهم، ولم يتخيل أحد أن تلك ستكون آخر مرة يروه فيها.

خالة الضحية تروي اللحظات الأخيرة

تقول خالة يوسف في حديثها:

"كنا قاعدين في البيت بنجهز صواني العيد للكحك والبسكويت، وفجأة جالنا خبر إن يوسف اتخانق مع شاب واتضرب بالمطوة… جَرينا عليه بسرعة".

وتضيف بصوت يملؤه الحزن:

"خدناه وجَرينا بيه على المستشفى، لكنه دخل في غيبوبة وإحنا في الطريق، ومن ساعتها ما فاقش… أمه منهارة ومش مصدقة اللي حصل".

أب لطفلة وكان ينتظر مولوده الجديد

وتؤكد الأسرة أن يوسف كان أبًا لطفلة صغيرة، وكان يستعد لاستقبال مولود جديد خلال نحو 20 يومًا فقط، وهو ما ضاعف من حالة الصدمة والحزن بين أفراد العائلة.

خلفية الحادث

وبحسب المعلومات الأولية، نشبت مشاجرة بين يوسف وشاب آخر بالقرية، تطورت سريعًا إلى اعتداء بسلاح أبيض، حيث تلقى المجني عليه طعنة أسفل الصدر تسببت في إصابته بإصابة بالغة.

نقل المصاب ووفاته متأثرًا بإصابته

نُقل يوسف على الفور إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه دخل في غيبوبة خلال الطريق، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

تحرك أمني وتحقيقات

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، ونقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.