أقبل عامل عشريني يقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، على إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة بسبب مروره بأزمة نفسية حادة حزنًا على وفاة والده.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بتلقي مركز الشرطة إشارة من مستشفى منشأة عباس بوصول المدعو "محمد.ص.أ.ح.د"، 20 عامًا، عامل عادي، ويقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، جثة هامدة بإدعاء تناول حبة حفظ الغلال السامة.

عامل ينهي حياته بالحبة السامة

انتقل الرائد محمد عاطف، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، رفقة مأمور المركز، إلى مستشفى منشأة عباس وبسؤال شقيقة العامل المتوفي أفادت بأن شقيقها يمر بأزمة نفسية حادة بسبب وفاة والده الذي رحل نحو 6 أشهر ما جعله ينهي حياته بتناوله حبة حفظ الغلال السامة جزنًا على والدهما، ولا تشتبه أحدًا بالتسبب في وفاته.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفي تبين من تقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية ما أدى إلى توقف عضلة القلب.

التحفظ على جثة العامل

جرى التحفظ على جثة العامل المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 4539 لسنة 2026 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.