محافظ الإسكندرية يشهد تجهيز 120 عريسًا وعروسًا -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

07:36 م 13/03/2026
    محافظ الإسكندرية يشهد تجهيز 120 عريسًا وعروسًا ٣
    محافظ الإسكندرية يشهد تجهيز 120 عريسًا وعروسًا ٤
    محافظ الإسكندرية يشهد تجهيز 120 عريسًا وعروسًا ٢
    محافظ الإسكندرية يشهد تجهيز 120 عريسًا وعروسًا ٦
    محافظ الإسكندرية يشهد تجهيز 120 عريسًا وعروسًا ١

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الجمعة، احتفالية جمعية الريادة للتنمية لتجهيز 120 عريسًا وعروسًا، والتي تقام للعام 17 على التوالي، دعمًا للشباب والأسر الأولى بالرعاية.

دعم المبادرات المجتمعية وتحقيق التكافل

وأعرب المهندس أيمن عطية عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تجسد روح التعاون والتكاتف لخدمة المواطنين.

وشهدت الاحتفالية تسليم الأجهزة المنزلية والمستلزمات الضرورية للـ 120 عريسًا وعروسًا، إلى جانب تكريم الداعمين والرعاة تقديرًا لمساهماتهم في إنجاح المبادرة واستمرارها بشكل مستمرًا.

إشادة بجهود المجتمع المدني في الإسكندرية

وأكد المحافظ أن مساندة الأسر الأولى بالرعاية تمثل محورًا مهمًا في العمل المجتمعي، مشيدًا بجهود المجتمع المدني في إدخال البهجة على الأسر المستفيدة.

وحضر الاحتفال الدكتور محمد الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ومحمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وأميمة الشيخ، رئيس جمعية الريادة للتنمية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واختتمت الفعالية بتأكيد الحضور على أهمية تضافر كافة الجهود بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والأجهزة التنفيذية، لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرات الإنسانية التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي داخل محافظة الإسكندرية وتدعم استقرار الأسر الجديدة.

محافظ الإسكندرية تجهيز عرائس المجلس القومي للطفولة والأمومة جامعة برج العرب التكافل الاجتماعي أخبار الإسكندرية

الأرصاد تحذر من عودة الأجواء الشتوية غدًا: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من عودة الأجواء الشتوية غدًا: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة
مؤشرات أولية.. فوز محمد عبدالغني بمنصب نقيب المهندسين
أخبار العقارات

مؤشرات أولية.. فوز محمد عبدالغني بمنصب نقيب المهندسين
ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟
سفرة رمضان

ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟
عمرو الدردير يكشف لـ رامز جلال الفريق الذي سيحصد بطولة الدوري
دراما و تليفزيون

عمرو الدردير يكشف لـ رامز جلال الفريق الذي سيحصد بطولة الدوري
11 ألف جندي أمريكي هدفا لمعلومات الحرس الثوري.. وواشنطن تعرض 10 ملايين
شئون عربية و دولية

11 ألف جندي أمريكي هدفا لمعلومات الحرس الثوري.. وواشنطن تعرض 10 ملايين

