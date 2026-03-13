شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الجمعة، احتفالية جمعية الريادة للتنمية لتجهيز 120 عريسًا وعروسًا، والتي تقام للعام 17 على التوالي، دعمًا للشباب والأسر الأولى بالرعاية.

دعم المبادرات المجتمعية وتحقيق التكافل

وأعرب المهندس أيمن عطية عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تجسد روح التعاون والتكاتف لخدمة المواطنين.

وشهدت الاحتفالية تسليم الأجهزة المنزلية والمستلزمات الضرورية للـ 120 عريسًا وعروسًا، إلى جانب تكريم الداعمين والرعاة تقديرًا لمساهماتهم في إنجاح المبادرة واستمرارها بشكل مستمرًا.

إشادة بجهود المجتمع المدني في الإسكندرية

وأكد المحافظ أن مساندة الأسر الأولى بالرعاية تمثل محورًا مهمًا في العمل المجتمعي، مشيدًا بجهود المجتمع المدني في إدخال البهجة على الأسر المستفيدة.

وحضر الاحتفال الدكتور محمد الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ومحمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وأميمة الشيخ، رئيس جمعية الريادة للتنمية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واختتمت الفعالية بتأكيد الحضور على أهمية تضافر كافة الجهود بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والأجهزة التنفيذية، لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرات الإنسانية التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي داخل محافظة الإسكندرية وتدعم استقرار الأسر الجديدة.