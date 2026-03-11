إعلان

طالبة "المدرسة اليابانية" بطور سيناء تقتنص المركز الأول في مسابقة القراءة الحرة

كتب : رضا السيد

05:10 م 11/03/2026

مدير مديرية التربية والتعليم

حصلت المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة الثقافية "القراءة الحرة" للمرحلة الابتدائية، إحدى مسابقات المكتبات للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2025-2026.

وقدمت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، التهانى للطالبة فيروز حسام سيد عبد العليم، بالمدرسة المصرية اليابانية لفوزها بهذا المركز، كما قدمت التهنئة لجميع من شارك فى الحصول على هذا المركز المتميز بداية من الشئون التنفيذية، وتوجيه المكتبات، ومدير المدرسة.، وأخصائية المكتبات بالمدرسة.

وأكدت مدير التعليم في تصريح اليوم، أن المكتبة شريك فاعل للمعلم داخل المدرسة، وأن الأنشطة المكتبية تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، فضلًا عن دورها في دعم الأنشطة الثقافية والإعلامية، وغرس حب القراءة والانتماء للهوية الوطنية.

على جانب آخر، أعربت لبنى نايل، موجه عام المكتبات بالمديرية، عن سعادتها بحصد إحدى طالبات المحافظ للمركز الأول جمهورى، موجهة التهنئة لها.

