قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، إرسال الهاتف المحمول الخاص بالمتهم "ح.ز.ال"، رئيس مركز ومدينة المحلة سابقاً ورئيس حي شرق الإسكندرية الأسبق، إلى قسم المساعدات الفنية بمديرية أمن الإسكندرية، لفحص محادثات تطبيق "واتس آب" وإرسال تقرير مفصلًا عنها، مع تحديد جلسة 10 مايو المقبل لاستكمال محاكمته في قضية رشوة.

عُقدت الجلسة بعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتارية أحمد السيد.

الاستئناف على حكم السجن 7 سنوات

تأتي هذه الجلسة في إطار نظر استئناف المتهم على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة بالإسكندرية، والتي قضت بسجنه المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغًا قدره 100 ألف جنيه، والزامه بالمصاريف الجنائية عما أسند إليه من اتهامات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم "ح.ز.ال" (53 سنة)، بصفته موظفاً عمومياً (رئيس مدينة المحلة الكبرى آنذاك)، بطلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب من "م.ال.هـ"، صاحب شركة مقاولات، مبلغًا قدره 200 ألف جنيه، أخذ منها 140 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأفادت التحريات الغرض من الرشوة هو إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المقاولات لدى المحافظة عن أعمال يجري تنفيذها، وهو ما تم رصده وتوثيقه رسميًا في التحقيقات.