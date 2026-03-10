إعلان

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود

كتب : حسام الدين أحمد

10:51 ص 10/03/2026
    تعريفة التاكسي لكل كيلو ذ
    التعريفة الجديدة على خطوط الاقاليم بين السويس والمحافظات
    تعريفة الخطوط الداخلية

اعتمد اللواء هاني رشاد محافظ السويس التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة الميكروباص على الخطوط الداخلية والخارجية والتاكسي، بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار.

وأكد المحافظ على اللجنة المشكلة بالمتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود للتأكد من إنتظام سير العمل والالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة.

وشدد المحافظ على أعضاء اللجنة بتنظيم عدة حملات على المواقف ومنع الاستغلال وتطبيق التعريفة الجديدة فور الإعلان عنها.

وضمت اللجنة الدكتور محمد علام نائب المحافظ وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديرو إدارات المرور والمواقف والتموين.

السويس المواد البترولية لجنة التسعير تعريفة الركوب بالسويس بنزين سولار

