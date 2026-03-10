زيادة أسعار الوقود.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات

اعتمد اللواء هاني رشاد محافظ السويس التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة الميكروباص على الخطوط الداخلية والخارجية والتاكسي، بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار.

وأكد المحافظ على اللجنة المشكلة بالمتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود للتأكد من إنتظام سير العمل والالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة.

وشدد المحافظ على أعضاء اللجنة بتنظيم عدة حملات على المواقف ومنع الاستغلال وتطبيق التعريفة الجديدة فور الإعلان عنها.

وضمت اللجنة الدكتور محمد علام نائب المحافظ وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديرو إدارات المرور والمواقف والتموين.