إعلان

الهلال الأحمر الإيراني: مقتل 57 شخصاً في 60 هجوماً أمريكياً وإسرائيلياُ على طهران

كتب : مصراوي

05:12 م 01/03/2026

حرب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بي بي سي

أعلن الهلال الأحمر الإيراني عن مقتل 57 شخصاً في 60 هجوماً شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران حتى ظهر الأحد.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية على طهران استمرت بعد ذلك أيضاً.

وسُمع دوي انفجارات متعددة في مختلف أنحاء المدينة، فيما شوهدت أعمدة الدخان في عدة مواقع.

يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة، بدأتا هجوماً جوياً على إيران، صباح يوم السبت 28 فبراير 2026، قتلت فيه مجموعة من القادة الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي.

واستهدفت الضربات 24 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة، سقط فيها مئات الإيرانيين بين قتلى وجرحى وفق الهلال الأحمر الإيراني.

فيما ردت على إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، على إسرائيل وقالت نجمة داود الإسرائيلية بأن إسرائيليين قُتلا و120 شخصاً أصيبوا في هذه الهجمات.

واستهدفت إيران عواصم ومدن خليجية قالت إنها تحتضن مصالح أمريكية، شملت الدوحة والمنامة والكويت والرياض وأبوظبي ودبي وأربيل وميناء الدقم العُماني.

هذا المحتوى من

BBC

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
في 32 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل
اقتصاد

في 32 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
القيادة الوسطى الأمريكية: أبراهام لينكولن لم تصب وتواصل عملياتها
شئون عربية و دولية

القيادة الوسطى الأمريكية: أبراهام لينكولن لم تصب وتواصل عملياتها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران