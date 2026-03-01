بي بي سي

أعلن الهلال الأحمر الإيراني عن مقتل 57 شخصاً في 60 هجوماً شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران حتى ظهر الأحد.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية على طهران استمرت بعد ذلك أيضاً.

وسُمع دوي انفجارات متعددة في مختلف أنحاء المدينة، فيما شوهدت أعمدة الدخان في عدة مواقع.

يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة، بدأتا هجوماً جوياً على إيران، صباح يوم السبت 28 فبراير 2026، قتلت فيه مجموعة من القادة الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي.

واستهدفت الضربات 24 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة، سقط فيها مئات الإيرانيين بين قتلى وجرحى وفق الهلال الأحمر الإيراني.

فيما ردت على إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، على إسرائيل وقالت نجمة داود الإسرائيلية بأن إسرائيليين قُتلا و120 شخصاً أصيبوا في هذه الهجمات.

واستهدفت إيران عواصم ومدن خليجية قالت إنها تحتضن مصالح أمريكية، شملت الدوحة والمنامة والكويت والرياض وأبوظبي ودبي وأربيل وميناء الدقم العُماني.