وضع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، حجر الأساس لمدرسة مجمع الجزائر للتعليم الأساسي بمركز سمالوط ، وذلك ضمن جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير خدمات تعليمية متميزة للطلاب.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وعويس قاسم رئيس مركز ومدينة سمالوط.

توجيهات بحصر أملاك الدولة

وأكد محافظ المنيا أن البدء في تنفيذ أعمال إنشاء المجمع يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بحصر أراضي أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة منها، مشددًا على أن الدولة لن تفرط فى أصولها غير المستغلة والعمل على استخدامها فى إقامة مشروعات قومية ومشروعات النفع العام، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تذليل معوقات العمل

وخلال جولته بالموقع، حرص المحافظ على تفقد الأعمال الإنشائية الجارية ميدانيًا لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار متابعة قرارات المجلس التنفيذي للمحافظة، والتأكيد على التزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة، مع تذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل.

القضاء على الكثافة الطلابية

ومن جانبه، أوضح صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن إنشاء مجمع الجزائر يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة مشكلة الكثافات الطلابية المرتفعة، مؤكدًا أن المشروع يستهدف إنهاء نظام الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية، بما يضمن انتظام الدراسة في فترة صباحية واحدة، ويُسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

84 موقعاً لإنشاء مدارس جديدة

وفي هذا السياق، أشار المهندس أحمد عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، إلى أن المحافظة تشهد توسعًا ملحوظًا في إنشاء المدارس الجديدة، لافتًا إلى تخصيص 84 موقعًا على مستوى مراكز وقرى المحافظة لإقامة مدارس تخدم أبناء المنيا، من بينها 12 مدرسة بقرى ونجوع مركز سمالوط، لتلبية الاحتياجات التعليمية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

تفاصيل إنشاء مجمع الجزائر التعليمي

واستعرض مدير فرع الهيئة المواصفات الفنية للمشروع، موضحًا أن المجمع يُقام على مساحة 5775 مترًا مربعًا، ويتكون من مبنيين (أرضي و4 أدوار علوية) بإجمالي 55 فصلًا دراسيًا، بطاقة استيعابية تتجاوز 2750 تلميذًا، وبتكلفة تقديرية تبلغ 54 مليونًا و546 ألف جنيه.

موعد الانتهاء من إنشاء المجمع

وأضاف أن الفصول تشمل 10 فصول لرياض الأطفال، و30 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و15 فصلًا للمرحلة الإعدادية، إلى جانب الفراغات التعليمية والتكميلية ودورات المياه، وجميعها مُجهزة وفقًا لمعايير الجودة والسلامة المعتمدة، مشيرًا إلى أن استلام موقع المشروع تم في 12 فبراير 2026، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال 7 أشهر، تمهيدًا لدخول المدرسة الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.