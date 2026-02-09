إعلان

بمشاركة دبلوماسية.. مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية الخامس (صور)

كتب : مصراوي

06:13 م 09/02/2026
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (3)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (4)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (1)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (6)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (7)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (8)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (9)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (5)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (10)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (12)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (13)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (14)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (15)
    مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الصداقة المصرية اليونانية (11)

الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، افتتاح منتدى الصداقة المصرية اليونانية الخامس، الذي تنظمه الجالية اليونانية المصرية في اليونان.

افتتح المنتدى كل من "فوتيني جاندالا" مؤسسة المنتدى، وهبة الرافعي القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمكتبة، "ايوانيس بيرجاكيس" قنصل عام اليونان بالإسكندرية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، بالإضافة إلى إذاعة كلمة مسجلة لنائب محافظ مدينة "قوالة" اليونانية.

إحياء الجذور وتعزيز الهوية

وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم عن مبادرة "إحياء الجذور NOSTOS" التي انطلقت عام 2018، مؤكدة أنها تحولت إلى مبادرة رئاسية تبرز وحدة الشعبين المصري واليوناني.
وأشارت "مكرم" إلى أن المنتدى يسعى لتوعية الشباب بعمق الإرث المشترك، وكيفية استثمار الثقافة والأفكار لتطوير مجالات تعاون مستدامة تخدم مستقبل الدولتين.

رمزية الإسكندرية وحوار الحضارات

من جانبه، أعرب القنصل اليوناني"ايوانيس بيرجاكيس" عن سعادته بإقامة الفعالية في مكتبة الإسكندرية باعتبارها رمزًا للتفاعل الحضاري، مؤكدًا دعم القنصلية لكافة المبادرات التي توطد أواصر الصداقة.

فيما أوضحت هبة الرافعي أن استضافة المكتبة للمنتدى تجدد الالتزام بالحوار المؤسسي والذاكرة الثقافية المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط التاريخية العريقة التي تجمع بين مصر واليونان عبر العصور.


وأكد المشاركون خلال الافتتاح أن مدينة الإسكندرية ستظل ملتقىً عالميًا للحضارات، وأن المنتدى يمثل منصةً استراتيجيةً لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.

